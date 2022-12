Vi bør ikke favorisere ett trossamfunn

Alle livssyn må møtes med åpenhet og aksept.

Christian Lomsdalen i Humanetisk Forbund deler kulturredaktørens bekymring for elever som må skjule sitt livssyn. Men han tror det er få som vil ha et livssynsfritt samfunn.

Christian Lomsdalen Leder i Human-Etisk forbund

Endringene i livssynsmangfoldet i det norske samfunnet er viktige, og Jens Kihl (BT 9. desember) har helt rett i at det er nødvendig at den nye livssynsmajoriteten, de ikke-troende, har forståelse for og tar vare på livssynsminoritetene.

Takk til Kihl, som bringer endringene i livssyns-Norge ut i andre aviser enn den kristne dagspressen. Dette området er for viktig til at det bare skal dekkes av denne siden av norsk presse. Problemstillingene som Jens Kihl løfter, er viktige, for hvordan ser et Norge ut i praksis for små og store livssynsgrupper etter de endringene vi ser nå i dag?

Hvordan praktiserer vi det allerede vedtatte livssynsåpne samfunnet på en god måte for alle?

Vi som borgere i et livssynsåpent samfunn må møte våre medborgere på en åpen, informert og aksepterende måte. Målet om at vi skal kunne leve sammen i et uenighetsfellesskap, er et godt utgangspunkt for dette samværet. Basert på menneskerettigheter, likeverd og likebehandling.

Jeg deler Kihls bekymring for elevene som tilhører ulike livssynsgrupper som skjuler eller toner ned hvem de er i møtet med sine medelever og omverdenen. For min del, som lærer, er det her religionsfaget blir viktig. At elevene lærer om et stort indre og ytre mangfold av levd religiøsitet, og lærer å møte andres perspektiver.

Så kan vi håpe at det kan bidra til at elever slipper å bli tatt til inntekt for det de mest konservative delene av deres religion står for. Her er det viktig at pressen formidler et variert budskap om religion.

Overskriften til Jens Kihl er imidlertid misvisende: «Eg er ateist med heile meg. Eit religionsfritt samfunn er noko av det eg fryktar mest.» Så vidt meg bekjent er det få som argumenterer for et livssynsfritt eller livssynsnøytralt samfunn. Derimot argumenteres det for at staten og offentlige institusjoner skal være livssynsnøytrale. Her er det fremdeles en vei å gå, særlig i de institusjonene som møter folk flest oftest.

Det er heller ingen som argumenterer nevneverdig for at man tar skade av å synge julesanger eller delta på skolegudstjenester. For meg som forsker på fritaksrett, er det ingenting som tyder på at det er mange klagesaker knyttet til synging av julesanger med et kristent budskap i norske skoler. Derimot er problemstillingen at langt på vei de fleste skoler deltar i religiøse ritualer tilknyttet ett trossamfunn. På samme måten som dette ene trossamfunnet favoriseres i mange offentlige institusjoner.

Her ligger kjernen til problemstillingen, for selv om Åste Dokka i sin tekst i Vårt Land peker på en minoritetsposisjon og et tap av privilegier som gjør vondt, argumenterer hun selv for majoritetsposisjon i andre tekster. Den samme majoritetsposisjonen legges til grunn for en dominans i offentlige institusjoner, skjevfordeling i skolens KRLE-fag og en særposisjon i lovgivningen. Her må man nesten bestemme seg.

For å skape en åpenhet om ulik tro og ikke-tro i det norske samfunnet, er det viktig at vi møter noe annet enn de silostørrelsene vi tradisjonelt har møtt i skolen. Ekskursjoner er viktig for å bli kjent med moskeer, synagoger, kirker og gurdwaraer. Det er mulig å hente inn ulike religiøse stemmer inn i klasserommet for å kunne fortelle om sin religion og for å kunne svare på spørsmål fra elevene. Disse metodene er mer egnet for å lære om livssynsmangfoldet enn årlig deltakelse i seremoniene til ett trossamfunn.

Det livssynsåpne samfunnet er etablert politikk med støtte fra nær sagt alle de politiske partiene. Dette er nødt til å være noe annet enn honnørord, og vi kan ikke hvile på laurbærene og tenke at nå er vi i mål. Det livssynsåpne samfunnet krever hardt arbeid – og et tap av privilegier og posisjon for den historiske majoriteten.

Dette vil kunne være vanskelig, både for politikerne som skal vedta politikken, og for menneskene det gjelder. Vi må ha en forståelse for disse følelsene.

Det må innebære at vi respekter Den norske kirke som et trossamfunn, som alle andre tros- og livssynssamfunn. Ikke som noe felles, men noe som tilhører medlemmene, dem som ønsker å tilhøre Kirken.