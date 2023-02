En høyremann i grønn genser

MDG må klargjøre før valget om de egentlig er høyrefolk som vil privatisere velferden i bytte mot noen symbolseire for klimaet.

Thor Haakon Bakke og MDG skaper unødvendige konflikter, mener innsenderne fra Ap.

Geir Steinar Dale, Lillian Vangberg, Øystein Hassel, Even Sørland og Reidar Staalesen Arbeiderpartiets fraksjon i utvalg for miljø og byutvikling

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Thor Haakon Bakke sine lettvinte kommentarer til H og Ap sine valgprogram avslører egentlig mest om MDG. På den ene siden kaller de valget i høst for vår tids viktigste veivalg. Samtidig setter de langt på vei likhetstegn mellom Arbeiderpartiet og Høyre sin politikk.

Kritikken mot politikken Arbeiderpartiet og Venstre har ført de snart siste åtte årene, sitter løst. Samtidig peker MDG på at Høyre kan være et vel så godt alternativ for dem etter valget.

Når MDG har hyllet kommuneplanen som ble fremmet av Ap, KrF og Venstre i 2019, finner vi dette svært merkelig. MDG har gjennom denne perioden gjentatte ganger trukket frem at byrådets vedtatte plan er det beste verktøyet for å bygge fremtidens Bergen.

Og faktum er at Høyre ikke ønsket denne kommuneplanen, og de har vært tydelig på at de nettopp ønsker å endre hele denne når den skal oppdateres.

Det hjelper ikke å være for en fremtidsrettet byutvikling hvis en ikke får til resultater. Derfor ønsker vi å ha to tanker i hodet i vårt valgprogram. Innbyggerne må gå med på å endre hvordan kommunen jobber for at vi skal bli mer miljøvennlige. Da kan vi ikke være rigide og kreve og tvinge folk i den retningen vi selv mener er riktigst.

Det er massiv støtte blant folk til å verne naturen, matjorden og ha langsiktig vern av områder i byen vår. MDG skader vår felles sak ved å skape unødvendige konflikter.

De voterte avvikende fra byrådet i en rekke saker da de satt i byråd. Tror de virkelig at de vil unngå dette hvis de går i kompaniskap med høyresiden?

MDG har sett at Arbeiderpartiet, dem selv og Venstre har fått langt mer gjennomslag enn om man skulle vært i opposisjon og kun stått på sitt eget program og sin egen overbevisning. I sist bystyremøte stemte en samlet høyreside imot arealnøytralitet, er dette noe Bakke og MDG ser på som «grønne strenger»?

Valget i høst er et veiskille. Å fortsette retningen Arbeiderpartiet og samarbeidsparti har ført, eller gå til høyresiden, der vi vet at byutviklingen blir satt i revers før den nye politikken har fått virke. Da blir det mer uforutsigbarhet, nye omkamper og bilbaserte prosjekter. Mer natur mister vern. Og fellesskapet vil svekkes.

Fremtiden handler om å kunne samarbeide med flere partier uten å være rigid på egen overbevisning, og det handler om å være med på brede flertall for fremtidige generasjoner.