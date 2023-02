La oss synge mer!

Som dirigent opplever jeg at sang og musikk gir trygghet og fellesskap.

Jeg er imponert, men slett ikke overrasket, skriver innsenderen om det som kommer frem i NRK-serien «Demenskoret».

Ragnhild Grov Nilsen

Jeg er nok ikke den eneste som har tørket snørr og tårer, ledd og gledet meg over NRK sin serie: «Demenskoret». NRK har klart å gjøre dette på en stødig, respektfullt og underholdende måte, samtidig som de gir et innblikk i hva forskere sier om sang.

Jeg er imponert, men slett ikke overrasket! Derfor er det ekstra gledelig at NRK nå har klart å nå ut til svært mange om viktigheten av sangen, koret og opplevelsen av å synge sammen.

Vi vet at fra uke 19 i graviditeten kan barnet høre stemme og sang. Disse stemmene, foresattes, er altså det beste utgangspunkt for relasjon, trygghet og nærhet. Man vil aldri få et mer lydhørt og takknemlig publikum. Helt uten opptaksprøve! Så la oss synge mer!

Som lærer har jeg nok til tider kjent på at sangen er fin å ha når vi får besøk av en byråd, på en juleavslutning for foreldrene eller i 17. mai-toget.

Som lærer har jeg nok til tider kjent på at sangen er fin å ha når vi får besøk av en byråd, på en juleavslutning for foreldrene eller i 17. mai-toget. For sang kan ikke løse matteoppgavene som elevene skal vise at de mestrer på nasjonale prøver. Derfor må prioriteringen i skolen og klasserommet innskrenkes. Eller må den egentlig det?

Jeg er svært glad i både matematikk og sang. I klasserommet så jeg at sang og musikk kunne være redskap til å bygge tryggere barn, skape fellesskap og et klassemiljø der man kunne prøve og feile i trygge omgivelser. Jeg er overbevist om at det er i slike klasserom man kan øke kompetansen, også i matematikk. Jeg tror det er i slike klasserom at barna blir nysgjerrige, kreative og blir stimulert til læring. Så la oss synge mer!

I Bergen er vi stolte av å ha Bækkalokket. Koret er tilknyttet CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter og er et tilbud til mennesker som ønsker en ny vei tilbake til samfunnet. Bækkalokket ønsker å by på musikalske utfordringer, mestringsopplevelser og fellesskap. Som dirigent var det sterkt å få oppleve i hvilken grad musikk påvirker menneskers liv.

Tenk at kor kan være med å stake ut en ny kurs i livet! Så la oss synge mer!

Barnekorfestivalen i Ytrebygda kirke skapte magiske øyeblikk, ifølge dirigenten.

Nylig fikk jeg den store glede av å ønske 100 barn velkommen til den fjerde Barnekorfestivalen i Ytrebygda kirke – barn i skolealder, uavhengig om man hørte til et kor eller ikke. Gjennom festivalen ønsket vi å vise frem hvilken betydning sangskatten har. Og gjett om dette var en spennende skattkiste å få åpne sammen med barna.

Her oppdaget de nye ord, hvordan tekst og melodi hang sammen, hvordan vi kunne formidle et budskap og hvordan vi fikk det til å låte i fellesskap! Denne oppdagelsesferden og disse øyeblikkene skaper magi for både store og små. Så la oss synge mer!

Sangen er en møteplass. Vi møtes i tekst, toner og rytmer. Uansett om det er det ufødte barnet, babyen, barn på en Barnekorfestivalen, om man leter etter en ny kurs i livet, går på skole eller om man hører til «Demenskoret». Sangen berører oss i ulike faser av livet og på ulike måter.

Jeg er lektor i musikkpedagogikk, dirigent og har de siste årene vært ansatt som barne- og ungdomsmusiker. Sang er en del av jobben min. Den utøver jeg sammen med svært mange hver dag. Deltakere, men også frivillige. For slik er det i Norge. Vi har et yrende musikkliv basert på frivillighet. Tusen takk! Dere er dedikerte, dyktige, inspirerende og engasjerte!

Jeg er svært ydmyk over å få jobbe sammen med hver og en av dere og svært takknemlig for at vi sammen skal fortsette å skape fellesskap, engasjement og mestringsopplevelser gjennom sang på ulike arenaer.