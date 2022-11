Men penger til Oslo har de …

Det bygges og bygges i og rundt Oslo. Pengene henter de fra Vestlandet.

Innsenderen har nylig vært i Oslo. «Det var flere byggekraner der enn det knapt er i hele landet for øvrig», skriver han.

Olav Reikerås Bystyremedlem, Bergen Senterparti

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter åtte år med Høyre sin sentraliseringspolitikk øynet vi håp da Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet regjering for ett år siden. Men vi tok feil. De to partiene står for mye av den samme sentraliseringspolitikken som Høyre-regjeringen.

For noen uker siden kjørte jeg fra Fornebulandet til Rikshospitalet i Oslo. Det var flere byggekraner der enn det knapt er i hele landet for øvrig. Det startet med en svær grop til Fornebubanen. Deretter var det enda større byggearbeider for ny E18 ut av Oslo. Og det sluttet med en ny svær grop nedenfor Rikshospitalet til nytt livsvitenskapsbygg for Universitetet i Oslo. Vi snakker om milliarder på milliarder.

Men regjeringen har ikke penger til tilsvarende i Bergen. De har ikke penger til Bybanen til Åsane, ikke til ny bane og vei fra Bergen til Voss, og de har ikke penger til Griegakademiet for musikkstudenter ved Universitetet i Bergen.

Rasutsatte E16 har ikke fått noen planleggingsmidler på statsbudsjettet.

Regjeringen skylder på dyrtid der vi må ha et stramt budsjett for ikke å hete opp økonomien med inflasjon. Det gjelder åpenbart for resten av landet, men ikke for Oslo. For Oslo trenger penger. Og hvordan får de det?

Regjeringen har lagt store ekstraskatter på de eksportrettede næringene som vi i hovedsak finner på Vestlandet – olje og gass, vannkraft og fiskeoppdrett. Disse næringene tjener godt, og det kan være riktig at de skal beskattes hardere. Men når ekstraskatten skal gå til Oslo, før den fordeles til resten av landet, kan maktapparatet i Oslo hente ut pengene de trenger før de fordeler videre. For i Oslo er det knapt med eksportrettede næringer, og et sted må de hente pengene fra.

Har Oslo for mye eller for lite makt over Vestlandet? For mye For lite Sånn passe

Les også Krafttopper angriper regjeringen

I valget i fjor hentet Arbeiderpartiet inspirasjon fra Senterpartiet til å profilere seg som distriktenes parti. Dersom vi ser bort fra landbruksnæringen, ser vi ikke noen distriktsprofil hos noen av partiene. Da er det ikke rart at partiene faller til bunns som en stein på meningsmålingene. Hvordan forklarer Arbeiderpartiet det?

Olav Reikerås er bystyremedlem i Bergen Senterparti.

Statsministeren sier at han er forberedt på at han kan bli upopulær. Underforstått kan det virke som han mener at folk ikke forstår hvor god politikk han fører. For han spør ikke om politikken han fører, kan være dårlig for folk.

Det samme hørte vi fra kunnskapsminister Tonje Brenna fra Ap på NRKs Debatten 10. november. Hun forklarte Arbeiderpartiets nedtur blant annet med at de ikke var flinke nok med kommunikasjon utad. Det var ikke politikken det var noe galt med, men de hadde ikke vært gode nok til å forklare folk hvor god politikk de fører. Kanskje det er noe galt med folk?

Les også Regjeringen er fiendtlig mot Vestlandet

Vi ser to politiske partier som ikke handler slik de lovet til valget i fjor. Partiene ser ut til å mangle en grunnleggende distriktspolitikk ut over det som tjener landbrukets interesser. Snarere arbeider de tett med maktapparatet i Oslo. Da blir det sentraliseringspolitikk og ikke distriktspolitikk.