Hvorfor flytter så mange i klassen, mamma?

Kjære politikere. Hva skal vi svare barna våre?

Ny-Krohnborg skole åpnet i 1924 og fremsto etter en større rehabilitering i modernisert utgave i 2012.

Margrethe Norheim, Silje Haukenes Stavestrand, Maria Bakke Ulvesæter og Elisabeth Ulset FAU Ny-Krohnborg skole

Vi bor på Løvstakksiden, et sentrumsnært område i Bergen med små leiligheter. Vi har valgt det selv, og vi velger å bli boende. Men så er det de som ikke har noe valg, de som gjerne ønsker å bli boende i nærmiljøet og fortsette ved skolen og barnehagen de kjenner, men som kommunen flytter vekk.

Her på Løvstakksiden er det mange kommunale leiligheter. De største er treroms. Når familien vokser, tvinges mange derfor til å flytte til en annen skolekrets med større kommunale leiligheter. Hovedsakelig til Slettebakken eller Arna. Få har anledning å kjøpe. Leilighetene på det private markedet er små.

De kommunale leilighetene er små. Leilighetene som er til salgs i området er små, og for dyre til å kunne kjøpes med kommunalt startlån. I boligmarkedet rår kommunen bare direkte over de kommunale boligene – og det virkemiddelet bør brukes.

Disse boligene i Lotheveien på Løvstakksiden skulle egentlig pusses opp og bli kommunale familieboliger. Nå foreslår byrådet at de selges på det åpne markedet.

Vi har sett frem til at de kommunale leilighetene i Lotheveien skulle bygges om til 30 romslige kommunale familieboliger. Dette er et prosjekt som har kommet langt i planleggingsfasen og som allerede er langt på overtid. Nå foreslår kommunen i stedet å selge eiendommen til det private markedet i budsjettet for neste år.

Dette kom som et sjokk for oss som har vært involvert i saken. I lang tid har vi sett frem til ferdigstilling av boligprosjektet, og gjennom hele prosessen har vi fått de samme signalene fra kommunen: At dette boligprosjektet er et viktig prosjekt som skal prioriteres. Det at kommunen nå vil frasi seg muligheten til å bygge sårt trengte familieboliger, vil definitivt gå på bekostning av sårbare barns behov.

Hvorfor er vi opptatt av at familiene bør få bli boende på Løvstakksiden? Hvorfor engasjerer FAU ved Ny-Krohnborg skole seg i denne saken?

Nærmiljøet her på hyggesiden er raust, skolen er raus, og vi ønsker med glede alle velkommen. Det er en rik og mangfoldig bydel å vokse opp i, selv om levekårene for mange er knappe. Men det er kontraproduktivt å flytte på familier som har begynt å bli godt integrerte i området.

Maria Bakke Ulvesæter (fra v.), Silje Haukenes Stavestrand og Elisabeth Ulset har sammen med Margrethe Norheim (ikke på bildet) skrevet innlegget på vegne av FAU ved Ny-Krohnborg skole.

Å flytte innebærer både å starte på ny skole, finne en ny tilhørighet, og tap av venner og naboer. Flytting er også et problem for lærerne. Det gir stor utskifting i klassene, og gjør det vanskeligere å skape gode klassemiljø og læringsmiljø.

Familiene må få en mulighet til å bli værende, barna må få lov å beholde vennene sine, og nærmiljøet trenger foreldre som bor her lenge nok til å føle tilhørighet. Stabilitet er viktig. Det er slik gode nabolag skapes. Vi foreldre, som bruker tid på å bli kjent, inkludere og bygge nærmiljø, blir fortvilet når familier som ønsker å bo her, må flytte. Gang på gang.

Så vennen min. Ta godt imot den nye eleven i klassen. La oss håpe at vi har kloke politikere som forstår at byen vår trenger nabolag der barn og foreldre kan bli boende over tid.