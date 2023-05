Derfor er 1. mai viktig for meg

Det begynte med nysgjerrighet. I dag handler det om rettferdighet.

Johanna Fond leder Bergen AUF og er ungdomskandidat for Ap i Bergen.

Johanna Fond Leder for Bergen AUF

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg kom inn i AUF på ungdomsskolen, mest av alt fordi jeg ville få nye venner og lære noe nytt. Første gang jeg feiret 1. mai, var i 2019.

Den gangen var det tøft og gøy å høre appellene, delta i 1. mai-toget og henge med de nye vennene jeg hadde fått i AUF. Ettersom årene har gått, har både AUF og 1. mai blitt mer og mer seriøst.

Jeg la merke til at flere av elevene på skolen sjelden hadde med seg matpakke. De samme elevene var de som hadde de mest slitte gymskoene, som droppet å komme i den bursdagen eller ikke ble med på klassetur. Det var urettferdig, og det gjorde meg sint.

Det gjør meg fortsatt sint fordi det i dag er 115.000 barn i Norge som lever livet sitt i fattigdom. Som har større sannsynlighet for å droppe ut av videregående, ha dårligere helse og leve kortere og tyngre liv.

Jeg feirer 1. mai for alle dem. Fordi de har også en rett på muligheten til å lykkes i livet, uansett hvor stor lommebok foreldrene har.

«I år feirer jeg i 1. mai spesielt for venninnene mine som går sykepleien og tar helsefag», skriver innsenderen. Bildet er fra markeringen i koronaåret 2020.

I 10. klasse ble vi fortalt at det bare var gutter og de med dårlige karakterer som gikk på yrkesfag. At det å gå elektro-, bygg- eller helsefag var å kaste bort karakterene vi hadde jobbet så hardt for å få. Det gjør meg frustrert selv i dag, fordi Norge kommer til å mangle 100.000 fagarbeidere om få år.

Samtidig har yrkesfagelevene for dårlig utstyr, stipend nok til å dekke en halv vernesko og ingen garanti for å få læreplass og fullføre den videregående opplæringen sin. Jeg feirer 1. mai fordi det må bli bedre å ta yrkesfaglig utdanning.

Nå er jeg student, og i år feirer jeg i 1. mai spesielt for venninnene mine som går sykepleien og tar helsefag. Som har valgt å gå inn i et av de viktigste yrkene i samfunnet, og vier livene sine til å hjelpe andre.

Jeg feirer dem fordi jeg vet at de har en uforutsigbar fremtid i vente. I en bransje med dårlige arbeidsvilkår, lav lønn og deltidsstillinger, der tiden går til å finne nok ekstravakter til å betale regningene. De fortjener mye bedre enn det.

1. mai for meg er blitt en viktig dag for å minnes hva som virkelig betyr noe i samfunnet. Det hele startet med et ønske om å lære noe nytt og få nye venner, nå er det en lidenskap for å kjempe for rettferdighet hver eneste dag.

Jeg feirer 1. mai fordi jeg mener at mennesker fortjener å leve et godt liv – hele livet. Fellesskap fungerer, det er den eneste måten vi har å løse disse utfordringene på, og det har arbeiderbevegelsen vist i en årrekke.

