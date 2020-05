Vi får sårende spørsmål som ingen andre foreldre får

Jeg er så redd for hvilken tid vi vil gå i møte og tenker på alle de familiene som kommer til å stå i umenneskelig tøffe valg.

Publisert Publisert Nå nettopp

Ingeborg Sommerfeldt er mor til to barn, og et av dem av Downs syndrom. Hun er bekymret for at denne gruppen skal bli enda mer utsatt etter at Stortinget tirsdag åpnet for tidligere testing av fostre. Foto: Privat

Debattinnlegg

Ingeborg Sommerfeldt Tobarnsmor

Stortinget vedtok i går tidlig ultralyd og nipt-test for alle gravide for å blant annet avdekke kromosomvariasjoner.

Det var en tøff dag å være mamma til en gutt jeg elsker over alt på jord.

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har fått spørsmålet «visste du det?» Både av helsepersonell og på fest, til og med da en lege sto med en skalpell og skar i kanten på øyet mitt!

Jeg har alltid angret på at jeg ikke klarte å svare: «Hva lurer du egentlig på?» «Om jeg ville hatt min fantastiske sønn?» «Mener du virkelig det?»

Jeg kan ikke fordra dette spørsmålet, og jeg mener det vitner om en kultur det må bli slutt på. Tenk om noen stilte deg det samme spørsmålet om ditt barn? Det er ikke greit!

Les også Nederlag for KrF i bioteknologi-votering

Vi har møtt mange flotte fagfolk, men også holdninger som ikke hører hjemme i vår tid, vårt Norge. En jordmor som hjalp meg før fødselen, sa dagen etter jeg hadde født: «Oi, Downs syndrom, jeg vet ikke så mye om det, bare at blir ikke de ofte veldig tykke?» Jeg hadde akkurat født, det brant seg inn i hjernen min.

Jeg har mange eksempler. Vi fikk et skriv med alle mulige tilleggsdiagnoser han muligens kunne få. Tenk om man ga det til alle nyfødte gutte- eller jentebabyer. Gratulerer, her er alt som kan gå galt!

Å få min sønn og min datter har vært det mest fantastiske å oppleve. Men det verdisynet og de holdningene vi til tider har møtt, har vært ubeskrivelig tøft. Jeg er så redd for hvilken tid vi vil gå i møte og tenker på alle de familiene som kommer til å stå i umenneskelig tøffe valg. Vi kjenner det på kroppen. Å få barn og være foreldre er tøft for alle.

Jeg er på ingen måte imot at dette er et valg alle kvinner absolutt skal ha, og det må vi kjempe for. Men jeg vil leve i et Norge som har plass til alle. Et Norge jeg kan være stolt av. Der alle barn føler seg like mye verdt.

Tenk når min sønn leser alt dette som blir skrevet disse dager! Tenk på dine egne barn eller om dette hadde handlet om ditt liv. Jeg er skjelven!

Les også Dette står bioteknologi-striden om

Og om jeg visste det? Nei, jeg gjorde heldigvis ikke det. Ut ifra våre erfaringer hadde jeg sannsynligvis hatt en graviditet preget av frykt i stedet for håp. Jeg er evig takknemlig for at jeg fikk ham og fikk ha en fin graviditet. Dette er ikke et ansvar som skal hvile på vordende foreldre. Det er et samfunnsansvar.

Jeg tror alle ønsker et samfunn som tror på håp, ikke frykt! Holdninger må endres! Kunnskapen må økes!

Mangfoldet må få blomstre. Vis oss et Norge som verdsetter alle like mye! Et samfunn for alle.

Innlegget ble først publisert på Instagram-kontoen «Tegnekalender».