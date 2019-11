Vi er mange som mener at Gud liker homofile

Unnskyld for at jeg ikke har sagt noe før.

For mindre enn 30 minutter siden

BERØRT: Prest Maren Tischendorf (bildet) har latt seg berøre av historiene i VGTV-serien «Homoterapi». Nå har hun en beskjed til homofile. Privat

Debattinnlegg

Maren Tischendorf Prest i Den norske kirke

Jeg har i jobbintervjuer, i samtaler og til meg selv lenge sagt at jeg ikke er en barrikadeteolog. At jeg skal være prest for alle, og da kan jeg ikke fronte mine personlige meninger i betente saker i det kristne landskapet. Og på et vis mener jeg det fremdeles. Men denne uken har jeg fått en klar utfordring.

Jeg har sett «homoterapi» på VGTV, sett Debatten på NRK og hørt «Ottosen og generalen» på podkast. Jeg har også sett de mange kirkelederne som på Facebook går ut og kritiserer blant annet NRK, for å lage et tabloid og lite nyansert bilde av kristne i denne saken.

I alt dette har jeg latt meg berøre. Av Arne Christian. Av Brian. Av alle dere som har båret på sorg, smerte, angst og enorme sår, fordi noen har fortalt dere at «Gud liker ikke» den dere er.

Til alle dere har jeg et behov for å si: Vi er mange som mener at Gud liker dere. Vi er mange som forkynner et annet bilde av Gud, med utgangspunkt i den samme Bibel. Og vi er mange som har studert teologi, arbeider som prest og forkynner, driver med sjelesorg og forbønn, som aldri vil møte deg som er homofil, med ord fra Gud om at din legning er en feil ved deg.

Og vi er mange som er en del av et fellesskap, der vi kan leve og tro sammen, selv om vi mener ulike ting. Til alle mine homofile venner: Vi er mange kristne som tror på et fellesskap, der du er velkommen som hele deg. Ikke for at du skal endre deg, eller komme «til helhet» i deg selv. Men for at vi sammen, i fellesskap, skal la oss endre i møte med en Gud som ikke bryr seg om hvem du elsker, men at du kan elske.

Helheten er noe vi møter som fellesskap, ikke som enkeltindivider. Og vårt fellesskap blir aldri helt uten dere. Unnskyld for at jeg ikke har sagt noe før.