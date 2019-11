Vaksinemotstandere utgjør en fare for andre

Et sted der ute finnes foreldre som ikke har vaksinert sine barn, og det har gått ut over våre kjære.

For mindre enn 2 timer siden

TENK STØRRE: Å vaksinere seg og barna handler om å tenke på andre enn seg selv, skriver sykepleier, mor og mormor Kathe Elise Skagen. Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Kathe Elise Skagen Mor, mormor og sykepleier

Gjennom flere år som leder i spesialisthelsetjenesten har jeg snakket med ansatte om vaksinering. Hvert år dukker den samme dialogen, for ikke å si diskusjonen, opp når det blir aktuelt å sette influensavaksine.

På mitt arbeidssted har vi de siste årene hatt økende og tydeligere fokus på våre forventninger til ansatte om å ta vaksinen. Folkehelseinstituttet gir klare anbefalinger til helsepersonell. De siste årene har andelen som vaksinerer seg økt, og i år har vi nådd frem, da flere enn tidligere ønsker å ta vaksinen.

Men den samme diskusjonen kommer i år som tidligere. Tidlig denne uken satt jeg i lunsjpause sammen med en kollega. Hun skulle ikke ta vaksinen. For som hun sa: «Jeg blir aldri syk». Jeg tok min regelmessige, og etter hvert så tydelige, runde på hvorfor det er viktig at de med pasientkontakt tar vaksinen.

I tillegg kunne hun være smittebærer og risikere å smitte andre privat som er kronisk syke eller har alvorlige sykdommer, eller som bare rett og slett ikke er vaksinert.

Kathe Elise Skagen Privat

Midt i samtalen med min kollega bryter tilfeldigvis en lege ved nabobordet inn i samtalen og spør: «Har du noen gang hatt influensa?» Min kollega blir noe usikker og forsøker å beskrive influensaliknende symptomer og hva det er hun tidligere har hatt. Legen følger opp med et «hadde du hatt influensa, ville du også tatt vaksinen», underforstått at dette vil du ikke ha igjen.

Nå er det ikke som leder i norsk helsevesen jeg skriver dette innlegget, men som mor og mormor. For kun to dager etter denne lunsjdiskusjonen blir mitt barnebarn på to uker innlagt på sykehuset. Prøver blir tatt, og i tillegg til to virus har hun fått kikhoste.

Kikhoste er en svært smittsom sykdom som forårsakes av en bakterie. De siste årene har det vært et økende antall som får sykdommen. Nå er altså mitt barnebarn syk, og det fordi noen der ute tenker at det er lurt å bygge opp immunforsvaret ved å la små barn bli syke og gjennomgå en sykdom, som i noen tilfeller kan vare i mange uker og flere måneder.

Igjen aktualiseres min legekollegas spørsmål seg: «Har du hatt kikhoste eller sett noen som har det?» Det kan da ikke være et menneske der ute som kan mene at det beste for et lite barn på to uker er å bruke all tilgjengelig hjelpemuskulatur for å klare å puste, at det er riktig og viktig at barn på to uker hoster så de mister pusten og blir både rød og blå. Etter at foreldre stille skal sitte å se sitt barn på to uker ha pustestopp og håpe at det går bra.

Les også Voksne skal få tilbud om barnevaksiner

Jeg håper at du som ikke vaksinerer ditt barn tenker over dette. Det er derfor vårt lille barnebarn ligger på Haukeland på overvåking og våre to jenter med sine familier har vært syke de to siste ukene.

Et eller annet sted der ute er det noen foreldre eller foresatte som har bestemt seg for ikke å vaksinere sine barn og det har gått ut over våre kjære. Ikke vet vi om flere der ute er smittet heller. Kanskje er det en kreftsyk bestefar, kronisk syk bestemor eller et barn som ikke er fullvaksinert som også er smittet.

Vi har et fantastisk vaksinasjonsprogram i Norge. Lar man sine barn vaksineres, så forebygger vi blant annet dyre innleggelser i sykehus til mange tusen kroner døgnet. Tenk større!

Dette handler ikke om bare min familie og mitt barnebarn eller for den saks skyld mine kollegaer som ble syke. Det handler om å tenke på andre enn seg selv. Har du eller noen i din nære familie hatt kikhoste? Ja, da hadde du latt deg vaksinere, for dette vil du ikke ha!