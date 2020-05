Takk, korona!

Korona har vist oss fellesskapet som trengs for å friskmelde jorden, skriver Svein Skotheim. Foto: Roar Christiansen

Debattinnlegg

Svein Skotheim Lysekloster

Takk for at du rystet oss.

Takk for at du minnet oss på hvor avhengige vi er av naturen. Takk for at vi innså hvor heldige vi har vært med vårt forbruk, vår frihet og gode helse og at vi ikke lenger kan ta dette for gitt.

Takk for at du stoppet oss i all travelheten og fikk øye på de virkelig viktige tingene. Takk for at du stoppet trafikken og flyene med all sin forurensing, støy og klimagasser. Takk for frykten.

Verden har vært syk i 30 år, og vi ser nå fellesskapet som trengs for å friskmelde den. Takk for at vi fikk se hvor avhengige vi er av hverandre. Du er rundt oss, i oss, inne i alle uten hensyn til grenser, klasser, raser, kjønn, alder.

Takk for sjansen til å gjøre noe – kanskje den siste vi får. Takk for å kunne se nye perspektiver og muligheten til å treffe de rette valgene.

Jeg er pensjonist og i risikogruppen, men blir jeg syk og faller fra, kan det stå på gravstøtten: Han falt for verden – som heldigvis aldri ble den samme.

