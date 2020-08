Medienes dekning av fadderuken er en stor overdrivelse

Studentene har vært flinke til å følge smittevernreglene.

Debattklimaet om koronasmitten har surnet, skriver Gard Aasmund Skulstad Johanson. Foto: PRIVAT

Debattinnlegg

Gard Aasmund Skulstad Johanson Universitetsstyremedlem ved UiB

Torsdag avlyste Universitetet i Bergen kveldsarrangementene for resten av fadderuken. Det er trist, men nødvendig. Faddere og fadderbarn er ikke skyld i dette.

Da jeg gikk faddervakt onsdag, ble jeg positivt overrasket over hvor flinke mange av studentene var. De fleste satt med god avstand, og Antibac var den eneste spriten som var på deling. Det var faktisk de institusjonene der fadderuken var avlyst, som var verst når det kom til å overholde smittevernanbefalingene.

12. august uttalte jeg til Studvest at medienes dekning av fadderuken er en stor overdrivelse. Det står jeg fortsatt ved.

Jeg sa også at jeg tror det blir vanskeligere å holde kontrollen og drive smittesporing, dersom arrangementene avlyses. Det står jeg også fortsatt ved.

Når UiB nå avlyser fadderarrangementene på kveldstid, er det for å ivareta frivillige faddere og fadderstyrer, slik Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, understreker i Studvest.

Da engasjerte studenter meldte seg som frivillige til fadderuken, var det med et ønske om å bidra til å gi nye studenter en varm velkomst til UiB. Ingen kunne sett for seg at de skulle styre tusenvis av faddere og fadderbarn midt i en global pandemi.

Likevel har kritikken haglet. Mye har vært berettiget, men mye har vært direkte uthenging av enkeltfaddere eller fadderledere. Debattklimaet har surnet.

Jeg er sikker på at de dagene vi nå har hatt en noenlunde ordinær fadderuke ved UiB, har vært bra. Jeg har selv observert flinke studenter i sentrum, og politiet bekreftet dette inntrykket da vi snakket med dem i Nygårdsparken.

Jeg håper at nye studenter og fadderledere fortsatt er like ansvarsfulle, som mange av dem har vært de siste dagene. Fadderstyrene har gjort sitt beste, faddere og fadderbarn har fulgt rådene, og nå må de selv være sitt ansvar bevisst.

Jeg har troen på at de klarer det.

