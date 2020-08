«Ring på spring» er blitt en plage

Kanskje jeg burde ringe på døren til Remi Berg en eller flere ganger hver kveld i en måneds tid.

Publisert Publisert Nå nettopp

Nylig etterlyste innsender Remi Berg mer utelek og rampestreker fra barns side, slik tidligere generasjoner drev med. Nå får han svar fra pensjonist Erik Ramsdal. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Debattinnlegg

Erik Ramsdal Pensjonist, Fana

I et innlegg i BT 7. august oppfordrer Remi Berg barn og unge til å drive med pøbelstreker, blant annet såkalt «ring på spring».

Jeg er forferdet over at et voksent menneske kan gå ut og oppfordre unge mennesker til å bli ramp. Han skriver blant annet: «Det er ikke ofte det ringer på døren og du ser barn løpe av sted, men dette synes jeg de skal gjøre mye mer.»

Les også Innlegget som utløste debatten: «Hvor er det blitt av de harmløse pøbelstrekene?»

Vi opplever en annen virkelighet, hver eneste dag. Før ferien ble vi i over en måned sterkt plaget, for ikke å si terrorisert, av en eller to ungdommer som ringte på døren og stakk av nesten hver ettermiddag og kveld, gjerne flere ganger om dagen.

Vi har inngangsdør i sokkeletasje, og det tar litt tid å forflytte seg ned en etasje og få åpnet døren.

Nå i ferien har det roet seg litt, men vi er redde for at det vil tilta igjen når ferien er over. Vi har ingen formening om hvorfor de plager oss på denne måten. Kan de ha fått en oppfordring fra Remi Berg?

Etter hans innlegg i BT kan de i hvert fall anse det som legitimt å oppføre seg slik. Dette er blitt så plagsomt for oss at løsningen kan bli å måtte selge huset, der vi har bodd i over 30 år.

Kanskje jeg burde ringe på døren Berg en eller flere ganger hver kveld i en måneds tid? Så kunne jeg høre med ham om han fremdeles synes det er for lite ramp ute og går?

At det går an.