Dra hjem og elsk din egen by!

Det trengs tiltak mot overturisme i Bergen – før neste cruiseanløp er her.

VIL HA PLAN: Skal vi ha like mange anløp med cruisebåter som i 2019? Jeg tror jeg har svært mange med meg når jeg sier at sommeren i år ble for heftig, skriver Marlen Foseid. Rune Sævig

Debattinnlegg

Marlen Foseid Bergen

Nå pakker de sammen på fisketorget, masseturismen tar en pause. Tilbake står et grått, livløst gaterom som blir værende grått til cruisebåtene kommer tilbake en gang i april.

Med all tydelighet symboliserer den grå flaten at det «gamle» fisketorget er reservert for turistene, ikke for bergensere. Den eneste aktiviteten som er igjen for oss som bor her, er Bondens Marked en gang i måneden.

Så hva er planen for neste års turistinnrykk? Skal vi ha like mange anløp med cruisebåter som i 2019? Jeg tror jeg har svært mange med meg når jeg sier at sommeren i år ble for heftig. Det var nesten ikke en bergenser å se mellom Bontelabo og Fløibanestasjonen, men hundre tusenvis av gjester fra alle verdens kanter.

Det pussige i denne situasjonen er at politikerne gjerne vil at flere barnefamilier skal bosette seg i Bergen sentrum. Men da snakker vi faktisk om et sentrum hvor alle butikker som barnefamilier har bruk for, er nedlagt. Kjøttbutikken, garnbutikken, sengetøybutikken – alle er gjort om til restauranter.

Turistindustrien har sjenerøst sørget for at vi har fått kafeer, suvenirbutikker og hoteller på hvert eneste hjørne, akkurat slik vi ser i Firenze, Venezia, Barcelona og delvis i London.

Felles for disse stedene jeg nevner er at de har satt i gang aktive protestaksjoner for å begrense masseturismen. I Venezia har de turistskatt selv om du bare er i byen et eneste døgn. Og i august vedtok man et forbud mot større cruiseskip i bykjernen.

I Barcelona har det i sommer vært attentat med røykbomber mot turistbusser, mens det i Amsterdam er innført begrensninger på hvor mange netter du kan leie på Airbnb.

Paris har innført forbud mot turistbusser i sentrum, og i Dubrovnik er det klare begrensninger på hvor mange turister som får lov å komme innenfor bymurene pr. dag. I New York trykker de opp T- skjorter hvor det står «Reis hjem og elsk din egen by i stedet!», et tilsvar på alle turisteffekter som er merket «I Love NY». Bare for å nevne noen eksempler.

Felles er at man sloss for å få til en rimelig balanse mellom fastboende og besøkende. Det er bred enighet at overturisme er skadelig, skadelig for dem som bor i området og skadelig for miljøet. Så hvilke tiltak får vi i lille Bergen?

Hadde det ikke vært en idé å ta tak i dette før i skriver april 2020? Eller skal vi ønske turistene velkommen med demonstrasjoner og ukvemsord? Det er bare politiske tiltak som kan regulere turistindustrien som bokstavelig talt velter innover oss, og som på verdensbasis har utviklet seg til å bli et alvorlig problem. Får vi svar? Vi venter spent.

