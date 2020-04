Tanker fra et stengt bibliotek

Selv svette øyeblikk savnes med dyp inderlighet.

Kjersti Egge gleder seg til hun igjen kan ønske oss velkommen til byens biblioteker. Foto: Paul S. Amundsen (Arkiv)

Debattinnlegg

Kjersti Egge Fagkonsulent, Bergen Offentlige Bibliotek

Jeg har akkurat lest ferdig «Istanbul Istanbul» av Burhan Sönmez. En fantastisk, litt drømmeaktig bok om fire menn som sitter fanget flere fot under jorden i Istanbul.

Midt i dette kalde, voldelige miljøet av betong og stål, hvor varme, menneskelighet og dagslys er fraværende, flommer historier ut som lys. Historier fra erindringen og fra verdenslitteraturen deles mellom disse mennene.

Denne romanen skulle jeg så gjerne delt med deg. Jeg kunne fortalt deg at jeg så gjerne skulle visst mer om kvinnen i nabocellen, og spurt deg om hva du tenkte om slutten.

Hadde du ikke lest boken, ville jeg oppfordret deg til å ta kontakt når du leverte boken tilbake. Kunne vi delt noen erfaringer, tanker eller fortellinger fra boken?

En slik utveksling skjer daglig på biblioteket. De små samtalene, fellesskapet som kan berike våre liv.

Før påske leste jeg «En amerikansk forbrytelse» av David Grann. En fagbok om dannelsen av FBI, men også en hardkokt krim spunnet rundt mystiske forsvinninger og drap i Osage-stammen i Oklahoma.

Jeg skulle gjerne fortalt deg om «Mudderhund» av Inge Schilperoord om Jonathan, som akkurat er sluppet ut av fengsel og drar hjem til sin syke mor. Han er sedelighetsdømt og prøver å praktisere teknikkene han har lært av psykologen.

I nabolaget bor jenten Elke. Hun er så alene, hun trenger en venn, og vil være sammen med Jonathan, selv om han er voksen. Hans indre konflikter og hennes lengsler møtes i en stillferdig bok, med en puls som slår mellom linjene.

Kanskje du ville lånt den med deg hjem og tenkt at den gav deg en ny innsikt? Dette er de tingene jeg ikke vet, fordi vi er adskilt akkurat nå.

Jeg tenker på alle dere som kommer inn dørene på biblioteket, på jakt etter den gode boken eller en kopp kaffe. Noen av dere vil lære norsk, og andre vil kopiere.

Mange liker å sitte i fred med avisene, eller sitte sammen med noen de studerer med. Alle barna vi er vant til, som snubler rundt, tegner eller får oppleve forfattere som kommer på besøk.

Ungdommene som henger rundt, sitter i vinduskarmen og leser bøker. De kommer for å spille spill med venner, tøyser rundt og snakker et språk som gir de eldre bibliotekarene rykninger.

Alle musikkinteresserte, dere som kommer for å låne musikk, instrumenter og noter. Som utfordrer selv den mest drevne på avdelingen med ønsker om bestemte sonater og partitur, besifring og grepsdiagram.

Selv disse svette øyeblikkene savnes med dyp inderlighet. Vi gleder oss til vi igjen kan åpne biblioteket. Jeg skygger ikke banen for grandiose ord når jeg skal beskrive savnet etter dere.

Vi har et ønske om at dere fortsatt skal tenke at porten er høy og døren vid. Vi vil at dere utfordrer oss, i alle etasjer og filialer, og at dere skal oppleve biblioteket som en god og relevant arena for medborgerskap, kunnskap og mangfold.