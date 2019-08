Kjære oljearbeider, du har vel også barn som engster seg?

Det er ikke i din interesse å dyrke en livsløgn og nekte for at konsekvensene av olje- og gassproduksjon har betydning.

TIL OLJEARBEIDEREN: Du får et velfortjent takk for flott innsats så langt, og en gjennomtenkt plan for å skape nye og alternative arbeidsplasser, skriver Bjørghild des Bouvrie. BT (arkiv)

Debattinnlegg

Bjørghild des Bouvrie Nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Bergen og Hordaland

For mindre enn 40 minutter siden

Du som deltok i den rivende utviklingen av Norges oljeindustri, har opplevd en strålende periode i ditt liv. Din kompetanse og arbeidskraft fikk komme til nytte. Du fikk en økonomisk sikkerhet i ditt liv som få før deg kunne drømme om.

Du ble sett på som del av den store bærebjelken i Norges økonomi, en av dem som fikk hjulene til å rulle hurtigere enn noen gang før. Fantastisk!

Så skjedde det tragiske. Naturen begynte å reagere på den store oppfinnelsen fra det 20. århundret: Motoren som går på fossilt drivstoff. Deler av samfunnet bygde seg opp en kolossal rikdom og frihet ved hjelp av disse maskinene, men prisen viste seg å være høyere enn den som betales på bensinstasjonen.

Selve jordens atmosfære blir ødelagt.

Les også Vi må slå ring om oljearbeideren

Klart at det må være et hardt slag for deg som i alle år har vært glad og stolt i ditt arbeid. Men, det er vel ikke i din interesse å dyrke en livsløgn og nekte for at konsekvensene av olje- og gassproduksjon har betydning?

Du har vel også barn som engster seg for hva som kan komme til å skje hvis vi ikke legger om kursen i tide? Og tror du ikke at du kan bruke din kompetanse og dine krefter i en annen type bedrifter?

Å fortsatt kjøre på med dagens petroleumspolitikk som om ingenting har skjedd, kommer til å kjøre deg i en samfunnsmessig og økonomisk grøft. Det som må gagne deg, er at du får et velfortjent takk for flott innsats så langt, og en gjennomtenkt plan for å skape nye og trygge, men alternative arbeidsplasser, som avslutter fossilperioden.

Bjørghild des Bouvrie. Privat

Du har vel også hørt at Erna Solberg (H) nå har fått sans for havvind og kaller leverandører og næringsliv inn til møte, for å sikre at Norge tar en større del av markedet? Dette må vel glede deg? Nå ser ikke bare den politiske «venstresiden», men også nåværende regjering, nytten av en omstilling som er absolutt nødvendig, men ikke går utover deg.

Husk hvor mye skaperglede og innovasjonskraft det bor på vårt kjære Vestland! Dette må vi få til.

Vi som ivrer for det grønne skiftet, på vegne av alle, også dine etterkommere, gleder oss over hvert tegn på at styresmaktene forstår hva som må gjøres. Og det er ikke å grave seg ned i et urealistisk fossilt fremtidsperspektiv.

Det gagner bare aksjonærer, enn så lenge, og ikke deg.

Publisert 30. august 2019 22:31