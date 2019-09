Absurd boikott av Forum Scene

TAR AVSTAND: Investor Dan Odfjell skriver at han i dag ikke har noen som helst tilknytning til det høyreradikale partiet Alliansen. Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Dan Odfjell

Bakgrunn, red.anm.: Investor Dan Odfjell er blitt omtalt i flere artikler og innlegg i BT den siste tiden. Han er blant annet blitt kritisert for å ha gitt økonomisk støtte til partiet Alliansen og for å ha skrevet en rekke omstridte innlegg på nettstedet Resett. Teksten under er et tilsvar fra Odfjell.

Jeg ble sterkt forledet av partiet Alliansen ved dets formann og avsluttet enhver støtte til ham i løpet av ca. 15 dager, dvs. straks jeg forsto realitetene. Følgelig et mistak som dessverre kostet meg 250.000 kroner, ikke 500.000, slik BT skriver.

Jeg har ingenting til overs for Alliansen eller noe med dem å gjøre – eller slik BT utrolig frekt fremholder meg i Forum-saken. Dette synes meg faktisk bevisst sjofelt, og jeg forlanger herved en høyst tydelig straks-korreksjon fra BT.

Forøvrig har jeg aldri støttet Resett økonomisk, slik det også påstås (i innlegget «Derfor boikotter vi Forum» på bt.no 30. august, red.anm.). Men Resett publiserer noen av mine meningsytringer. Det er ytringsfrihet i Norge, og den gjelder også for dem som har meninger som ikke oppfattes av BT som politisk korrekte.

Et selskap, Ten Commandments, tilhørende min familie eier en minoritetspost i eiendomsselskapet som eier bygget der Forum Scene holder til. Jeg er ikke aktiv i dette eiendomsselskapet, jeg har ingen styreplass. Jeg har overhodet ingenting med Forum Scene å gjøre, og er selvsagt ikke involvert i driften av denne kulturarenaen.

Når det gjelder Verdidebatten som ble arrangert i Forum Scene 1. september, så har jeg heller ingenting med den å gjøre. Det er Salt-kirken som arrangerer den, og jeg er ikke invitert til å delta.

At noen partier ønsket å boikotte denne debatten fordi familien min eier aksjer i bygningen der debatten ble avholdt, er intet mindre enn absurd.

