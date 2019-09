Sportsgalskapen har nådd ufattelige høyder

LUKRATIVT: For en generasjon eller to siden var det knapt noen spillere som tjente penger på sport og lek, skriver innsenderen. I dag blir de beste mangemillionærer. Bildet er fra Branns kamp mot Tromsø 25. august. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Debattinnlegg

Wilfred Høsteland Espeland

En gammel dame uttalte en gang da hun for første gang så en fotballkamp på TV, at hun kunne ikke forstå hvorfor vokse menn i korte bukser sprang omkring i gresset etter en ball, mens noen tusen tilskuere jublet og sang.

Jeg er tilbøyelig til å være enig – svært langt på vei. Det er blitt en slags galskap, og man har jo for lengst fått begrepet fotballpøbel – kanskje i særdeleshet i England.

For en generasjon eller to siden var sport – inkludert fotball – en fritidsbeskjeftigelse, en hobby. Medlemmene i sportsklubbene betalte medlemsavgift, og var ellers på skole eller i jobb. Nå er det blitt ren skjær menneskehandel kombinert med høytlønnede «yrker» i millionklassen. For ikke å si multimillionklassen.

Galskapen har nådd ufattelige høyder. De beste blir mangemillionærer på å springe etter en ball, hoppe høyt eller langt – ved å løpe seg nesten i hjel med meier under bena – kalt ski – eller ved å spille tennis! Og som om det ikke var nok, har også det å spille sjakk blitt millionbutikk for dyktige spillere. Sjakk er blitt en sportsgren. Helt ufattelig.

SPILL: Innsenderen ser for seg at også Monopol kan bli en lukrativ sportsgren i Norge.

Hvorfor skal det ikke være like lønnsomt å spille Ludo eller Monopol? Sistnevnte dreier seg jo om penger, så grunnlaget skulle allerede være til stede. Det er vel stort sett å erstatte Monopol-pengene med ekte valuta! Når brettspill er blitt god butikk, og spillerne er blitt klassifisert som en yrkesgruppe – som fotballspillere og andre sportsutøvere, må jo turen også komme til kortspill som f.eks. gnav og annet.

Hvilken tittel skulle en gnavspiller fått? Gnavist? Eller kanskje en kvinnelig gnavøse? Og Ludo; ludist? Og når gnav-spillerne ikke lenger kan behandle sine kort og slik kommer til kort, blir det vel overgang fra gnav til Nav.

Verden har sannelig forandret seg de siste 20–30 årene eller så. Kanskje sportsgrenene og spillegrenene etter hvert blir så store at LO blir interessert i dem? Det ender kanskje opp med nye forbund innen LO. Var det noen som lo?

Nye yrkesgrupper vil jo kreve nye utdannelsessteder, så her kan det bli et problem eller flere. Hva med Norges Gnav-Høyskole, eller Norges Ludo-Universitet?

Jeg lurer på hva det neste blir innen nye yrkesgrupper – kanskje filatelister og myntsamlere – sistnevnte skulle jo allerede ha et visst grunnlag når det gjelder sansen for penger! Med tiden kunne de jo slå seg sammen med Monopolspillernes Landsforening, så kan myntsamlerne slå mynt på Monopol-spillernes pengesedler? Du verden hvor mange uanede muligheter som kan dukke opp fremover!

