Sure supportere ødelegger stemningen på Brann Stadion

To ganger har jeg opplevd å bli fysisk dratt ned i setet mitt etter å ha reist meg på tribunen.

SJANSE: Mot slutten av andre omgang fikk Brann en sjanse. Jeg og flere andre på tribunen reiste oss naturligvis; det kunne jo bli scoring! Da tok mannen bak meg tak i trøyen min og dro meg tilbake i setet, skriver Steffen Johan Johnstad. byoutline Ørjan Deisz (arkiv)

Steffen Johan Johnstad Brannsupporter

I det siste har det vært kjedelig å dra på Brann Stadion. Brann spiller kjedelig fotball. Dessverre finnes det publikummere som ønsker å gjøre opplevelsen enda verre.

Jeg er 18 år og har oppsøkt Stadion siden jeg var 5–6 år gammel – de siste fire årene med partoutkort på BOB-tribunen. Helt siden jeg var liten, har det vært viktig for meg å vise engasjement: Jeg roper litt ekstra og er ivrig på kamper. Dette er tydeligvis et problem for enkelte.

I to kamper nå nylig har jeg ikke bare blitt bedt om å sette meg ned, jeg har faktisk blitt dratt i genseren av folk bak meg.

Første gang var under kampen mellom Brann og Rosenborg. Kampen hadde ikke engang startet, spillerne hadde gått i garderoben etter oppvarming. Jeg sto klar til innmarsj da jeg kjente at noen prikket på meg på ryggen og sa: «Kan du sette deg ned?»

Forvirret spurte jeg: «Hva er det du skal se nå da? Det er jo ingenting som skjer på banen, og vi skal straks reise oss for innmarsj?» Da han ikke hadde noe godt svar, snudde jeg meg mot kampen igjen.

Steffen Johan Johnstad byoutline Privat

Mot slutten av andre omgang fikk Brann en sjanse. Jeg og flere andre på tribunen reiste oss naturligvis; det kunne jo bli scoring! Da tok mannen bak meg tak i trøyen min og dro meg tilbake i setet.

Jeg reiste meg ikke noe mer enn andre under kampen. Jeg reiste meg når Brann hadde corner og noen ganger for å skrike noen gloser til dommeren, men det mener jeg er helt naturlig når man er på fotballkamp. To rivaler møtes, og det er temperatur både på banen og på tribunen, slik det skal være.

Det samme skjedde under kampen mot Mjøndalen. Som resten av BOB-tribunen reiste jeg meg opp på corner, slik jeg har gjort de siste 12 årene. På første corneren kjente jeg nok en gang at noen prikket meg på ryggen. Da jeg snudde meg, ble jeg møtt med: «Har du ikke betalt for sitteplass, du?»

Jeg bare smilte og himlet med øynene før jeg snudde meg for å se corneren. Da tok han tak i hetten på genseren min og dro meg bakover. Jeg ble forbannet og spurte ham hva han holdt på med.

Begge gangene har det vært menn i alderen 60–75. Jeg var ikke i fysisk kontakt med dem verken før eller etter at de dro i meg.

Jeg mener Brann hadde klart seg mye bedre med et tomt sete på tribunen, enn med folk som blir provosert av engasjement. Fotball er mer enn bare et spill, det er følelser. Da er det fryktelig frustrerende at medsupportere ødelegger opplevelsen for oss som lager stemning, og på toppen av det hele bruker fysisk makt.

Så, vær så snill, er du en av disse som blir så irritert av folk som viser engasjement på Stadion, bli heller hjemme å se på kampen på TV. Jeg skjønner ikke hva du har å gjøre på Stadion.

Publisert 12. juli 2019 19:25

