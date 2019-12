Du kan gjøre enkle grep som sørger for at ingen er utenfor

INGEN UTENFOR: Gjør gjerne selskaper til kurvfest, slik at også de med dårlig råd kan invitere folk hjem uten å skille seg ut. La være å si høyt på foreldremøter at «alle har råd til å spytte inn hundre kroner», oppfordrer Siv Lyngtun. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Siv Lyngtun Batteriet Vest-Norge, Kirkens Bymisjon.

Bare i Bergen vokser 5000 barn opp i fattige familier. Legger du til par og enslige uten barn, øker tallet betraktelig. Det betyr at vi alle omgås noen som kjemper mot fattigdom.

Men er de så gode til å skjule det, at vi ikke ser dem? Eller er vi så dårlige til å lytte, at de ikke høres?

Fattigdommen er økende og har gradvis fått mer oppmerksomhet. Det snakkes om på tv og i radio, og her på Vestlandet har BT valgt å løfte opp en rekke historier gjennom debattinnlegg, intervjuer og arrangementer. Ulike tiltak diskuteres av politikere og plottes inn i politiske programmer, byrådsplattformer og handlingsplaner; noen konkrete og treffsikre, andre mer vage.

Siv Lyngtun Foto: Privat

I den politiske debatten blir fattigdom raskt en utslitt kasteball. Diskusjonene handler om hvem som har de rette løsningene, og hvem som fortjener en utstrakt hånd. De ulike tiltakene diskuteres, heies og bues på. Det er lett å peke på dem som tar avgjørelsene, men hva med vårt ansvar som medmennesker?

Konsekvensene av å lukke ørene for det ubehagelige, er mange. Ikke bare bidrar vi til å ugyldiggjøre og usynliggjøre andres hverdagsliv. Men for vår egen del etterlater det oss med et snevert bilde av virkeligheten. Hvis vi ikke lytter til andres historier, blir vi blinde for andre liv enn vårt eget.

I jobben min på Batteriet Vest-Norge møter jeg mennesker som har tatt opp kampen mot fattigdom og utenforskap, og de vil ikke være stille. Min første oppgave er å lytte.

Ved å være et lyttende og handlende medmenneske, kan vi alle være med å løfte andres virkelighet opp fra mørke og ensomme kroker.

I hverdagen kan vi også la være å kontinuerlig skyve listen for hva som er godt nok, oppover. Ikke gå i den klassiske fellen hvor du forteller barna dine at «det finnes andre som har mindre enn oss, stakkars», og lar det bli med det.

Sørg for at du gjennom egne handlinger viser dem at merkeklær, dyr bil og fint hus er noe du har, ikke noe du er, og det gjør verken deg eller dine meninger mer verdt enn andres.

Gjør gjerne selskaper til kurvfest, slik at også de med dårlig råd kan invitere folk hjem uten å skille seg ut eller blakke seg. Foreslå at bursdags- og julegaver kan være brukt. En god bok er like god om giveren har lest den først. Samkjør til trening og cup, slå sammen barnebursdager og del på utgiftene, la være å opprette klassekasser og si høyt på foreldremøter at «alle har råd til å spytte inn et par hundre kroner».

Serien til BT har vist de som trodde dette, at de tar grundig feil. Lytt til folk. Snakk om det, og gjør enkle grep som sørger for at alle er med og ingen er utenfor.

Ved å løfte flere historier om fattigdom opp i det offentlige ordskiftet, vil samtalene rundt middagsbordet, i lunsjen eller på foreldremøter inneholde flere virkeligheter.

Det som utgjør folkeopinionen, får på sikt politiske konsekvenser. Det betyr at hvert bidrag teller.

