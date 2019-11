Vi som har funksjonshemninger, har noen fordeler, tross alt

Selv om det ikke er verdens beste ting å sitte i rullestol, så får man i hvert fall noen goder.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

RULLESTOL: Marthe Hajem Kjendseth var på studietur i Kenya da hun fikk et virus. Privat

Debattinnlegg

Marthe Catalina Dagslet-Kjendseth BergenBergen

For åtte år siden pådro jeg meg et tropisk virus, Vestnil-feber, under en folkehøyskoletur til Kenya. Heldigvis klarte legene til slutt å bli kvitt viruset. Men de advarte mot seinskader, uten å kunne si sikkert hva som ville ramme meg.

I dag sliter jeg med nervesmerter i venstre ben, utmattelsessyndrom og andre småplager. Reisen har vært kjempelang, med en rekke sykehusopphold, rehabilitering og en stor kamp med både helsevesenet i Norge og Nav.

På grunn av seinskadene fungerer jeg ikke i verken jobb eller skole, og jeg har nedsatt bevegelsesevne i hverdagen. Men selv med masse motgang, har jeg alltid vært en positiv person og valgt å fokusere på de positive tingene, fremfor alt det jeg ikke kan gjøre.

Da jeg en periode måtte sitte i rullestol hele tiden, så jeg på meg selv som «handicapable» heller enn «handikappet».

Vi som har funksjonshemninger har heldigvis noen fordeler. Så klart kunne man ønske at man ikke hadde disse vanskene. Men har man ikke noe valg, er det godt å vite at man har noen goder ved det også. Det skulle jo bare mangle!

1. IKEA. Alle vet jo at det er en gigantisk labyrint, det er som å gå en to kilometers tur til fots som gjerne tar halve dagen. Men er man så «uheldig» å sitte i rullestol som meg, så kan man rulle rundt på IKEA som en lek, og det tar så mye kortere tid.

2. UTESTEDER. Jeg har opplevd å komme gratis inn på utesteder, fordi der man må betale for å komme inn, er det gjerne trappeinngang.

3. FLYREISER. Man sniker på fly. Når man skal inn på flyet, får man alltid komme først inn. Man kommer ikke først ut igjen, men man kommer i hvert fall først inn.

4. USA. Å være i USA er spesielt supert, da er alle er ekstremt redde for at du skal saksøke dem, så de tar ekstremt godt vare på de i rullestol. Jeg ble spent fast så intenst på bussen at jeg klarte ikke bevege meg en millimeter! Og skal man på Disneyland eller Universal Studios, så kommer man seg igjennom parkene utrolig fort, fordi det er egne handikapkøer, og man kommer nesten alltid først i kø!

5. SPORTSUTSTYR. Jeg har også fått noen fantastiske sportslige hjelpemidler som arm sykkel, sitski og elektrisk rullestol. Så det går veldig greit å være handikappet i Norge, da man får det man skulle trenge!

Det er viktig å tenke på at selv om det ikke er verdens beste ting alltid å sitte i rullestol, så får man i hvert fall noen goder og fine ting når man har havnet i den situasjonen.

Publisert: Publisert 25. november 2019 17:55