Sommarkroppen 2019

DEBATT: Eg vil gje meg over til leiken og latteren til eg har fått meg eit nytt skrubbsår.

Mindre enn 20 minutter siden







SKRUBBSÅR: Ein sommarkropp er ein kropp som tek inn sommaren gjennom alle sansar, skriv Helga Bjørke Harnes. byoutline Illustrasjonsfoto: Johannessen, Sara

Helga Bjørke Harnes Bergen

Helga Bjørke Harnes byoutline Privat

«Tante? Sjå, eg har fått sommarkropp!».

7-åringen stod bak meg og eg kjente det stokk i meg. Var det verkeleg slik at ein 7-åring hadde ideen om sommarkroppen under huda?

«Har du fått sommarkroppen?», svarte eg medan eg snudde meg.

Der sto ei jente med eit breitt smil om munnen og peika ned på beina sine. «Ja, sjå på alle skrubbsåra og blåmerka eg har fått» svara ho, før ho sprang tilbake til leiken.

Slik fekk «sommarkroppen» eit heilt nytt innhald: Ein sommarkropp er ein kropp som tek inn sommaren gjennom alle sansar.

Av og til bør vi la oss inspirere av barnet, bli litt som 3-åringen som nyfiken utforskar sommaren, studerer blomar, insekt eller sjøen, eller 7-åringen som hiv seg med i leiken av all kraft.

Eg vil sanse den freistande lukta av grillmat eller den rame lukta av sjø, traske gjennom ukjente smug på ein ny plass, stupe uti den alltid litt for kalde fjorden, høyre fuglesong i skogen eller menneskelatter på ein fortauskafé.

Kjenne kor ulikt gras, svaberg og asfalt er for nakne føter, bli varma av sola, gje meg over til leiken, ballspelet, latteren til eg har fått meg eit nytt skrubbsår og er så sveitt og varm at eg treng ein is.

Eg ynskjer deg ein sanseleg sommar i sommarkroppen din!

Har du en historie du vil fortelle? Send den til oss på debatt@bt.no

Publisert 1. juni 2019 07:00







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg