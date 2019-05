Sjamanen og prinsessen burde skamme seg

Prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett viser liten respekt for alle som har mistet noen til kreft.

Mindre enn 50 minutter siden







OMSTRIDT: Prinsesse Märtha Louise er for tiden på turné med kjæresten sin, den selverklærte sjamanen Durek Verrett. Innsenderen har liten sans for metodene deres. byoutline Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Torvald Sudmann Therkildsen Rådal, Bergen

Det er lett å bare le vekk sjamanisme og folk som Durek Verrett, for la oss være ærlig, det hele er faktisk fullstendig latterlig. Dessverre har det seg slik at når en mann som spyr ut mer pølsevev enn Gilde gjør årlig, begynner å bruke det norske monarkiet til å fremme pseudovitenskap, så slutter det å være morsomt og begynner å bli farlig.

For tre år siden inviterte den islandske New Age-gruppen Two Worlds Verrett på besøk, og under promoteringen av besøket hevdet denne sjarlatanen at han kunne kurere kreft, leukemi, og andre varianter av dødelige sykdommer med sine overnaturlige krefter. Durek hevdet tidligere i år at han også har kommet tilbake fra de døde, takket være sine overnaturlige krefter. Som en som har mistet en far til kreft, synes jeg få påstander er mer rystende og avskyelige.

Det burde ikke være nødvendig å påpeke at spredning av alternativ medisin som en løsning på alvorlige sykdommer er mer enn bare litt problematisk. Verrett tjener på andre menneskers frykt, sorg og uvitenhet, og kan potensielt gjennom sin propaganda forårsake dødsfall – hvis noen faktisk ender opp med å ta ham på ordet om at magiske teblader og strupesang kan fjerne kreftceller fra kroppen.

Les også Bakgrunn: Prinsesse Märtha Louise bekrefter at hun er kjæreste med sjaman

Mye ved denne fyren er helt vilt problematisk, alt ifra at han hevder helt vanvittige ting uten et eneste bevis, til at han bruker støtte fra kjendiser som legitimering. Verst er likevel det han sa på TV 2 for noen dager siden, at han synes det er trist at folk ikke er mer åpne. Det er en grunn til at jeg ikke er åpen og ikke har noen forståelse for ham. Det er ikke jeg som sier at jeg kan kommunisere med lik og at en kan reversere leukemi ved å bable tungetale.

Det finnes ikke noen «alternativ» medisin. Alternativ medisin som fungerer, kaller vi for medisin. Det finnes bare vitenskapelig, bevisbasert medisin støttet av solide data og utprøvde metoder. Enten det gjelder «østlig», «vestlig», homøopatisk eller ukonvensjonelle metoder, så er alle alternative metoder farlige og kan føre til at godtroende mennesker velger å tro mer på kjendis-trollmenn enn leger som har dedikert hele livet sitt til å hjelpe syke. Durek er enda en, i en lang rekke med personer, som når ut til redde og søkende individer som så gjerne vil ha svar på vanskelige spørsmål. Men det at han på toppen av det hele skal bli promotert ved bruk av monarkiet vårt, det er faktisk fullstendig uakseptabelt.

Magi finnes ikke, sjamaner kan ikke kurere dødelige sykdommer, og det er få ting som er mer provoserende enn at prinsessen legitimerer løgner gjennom bruk av en føydal, offentlig beskyttet tittel i turneen deres, «The Princess and the Shaman».

Jeg har ingenting til overs for monarkiet, og det gjør virkelig ikke saken bedre at en middelaldersk institusjon brukes til å støtte denne mannen. Hvis det er slik at kongehuset kan bruke sine midler og titler til å promotere farlige og direkte avskyelige tanker og ideer, så er det på tide med en alvorsprat om hva slags land det er vi vil ha.

Märtha Louise og Shaman Durek, dere burde skamme dere.

BT har gitt prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett anledning til å svare på dette innlegget, men de ønsker ikke å benytte seg av muligheten, ifølge prinsessens rådgiver.

Publisert 24. mai 2019 18:00







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg