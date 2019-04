Bergens glemte landemerker

DEBATT: Det er trist at nyere historie går så fort inn i uvitenheten.

UVITENHET: Hvis noen i dag snakker om BT-bygget i Nygårdsgaten, vet vel neppe mennesker under 30 hvilket bygg det dreier seg om, skriver innsenderen. Bildet er fra tidlig i 1970-årene, og bygningen brukes i dag av Universitetet i Bergen. Foto: BTs arkiv

Wilfred Høsteland Espeland

Et landemerke behøver ikke å være et høyhus eller tårn, det kan for eksempel være en bygning eller annet objekt som har vært velkjent i lengre tid. Flere av Bergens landemerker har gjennom de siste 20–30 årene skiftet eiere, eller huser i dag andre firmaer enn dem som opprinnelig var der. Likevel har spesielt den yngre generasjon en tendens til å låse seg helt til et navn som har kommet til i deres tid.

I første rekke sikter jeg til det som mange fortsatt feilaktig kaller Lido-hjørnet.

Ser man litt høyere opp på «Lido-hjørnet», vil man se at på selveste klokketårnet står der Harbitz. Før Lido-restauranten kom ble hjørnet alltid navngitt som det som fortsatt er korrekt – nemlig Harbitz-hjørnet!

ELDRE NAVN: Hvis du står på Torgallmenningen og løfter blikket, kan du skimte det opprinnelige navnet til Lido-hjørnet, nemlig Harbitz-hjørnet. Foto: Knut Strand (arkiv)

Vi som har levd en stund husker godt den flotte og tradisjonelle manufakturforretningen med samme navn som dekket bygningens to nederste etasjer. Før Bergensbrannen var det for øvrig Zuckermans Magazin som var på samme tomten – og som skal ha hatt et familiært bånd til Harbitz. Til og med byens aviser bruker fortsatt det feilaktige navnet Lido-hjørnet. Skjerpings!

Så tar vi turen utover Strandgaten til Berstad-huset. Det var et av byens store jernvarebutikker, med Berstad-navnet lysende i blått høyt oppe på hjørnet. Hvor mange av den yngre generasjonen ville i dag funnet riktig bygning om de ble bedt om å møte ved Berstad-huset? Og hvem av de yngre vet i dag hvor Gamle Strandgaten er?

Den er for lengst omdøpt til Gågaten – et egentlig meningsløst og temmelig upresist navn. Vi har i dag flere gågater! Utover til 1970-tallet var det en flott musikkhandel på hjørnet av Vaskerelven/Olav Kyrresgate – Cappelen Musikk. Bygningen ble kalt Cappelen-gården. Siden ble musikkinstrumentene byttet ut med butikker for dameundertøy, og så gulvtepper, og ble da uansett i lang tid kalt Korsettsalongen etter en av butikkene.

TRADISJONSRIK: Gaten som i dag er kjent som Gågaten, het tidligere Gamle Strandgaten. Foto: Cicilie S. Andersen (arkiv)

Noen bruker fortsatt dette navnet enda nevnte butikk for lengst er borte.

Hvor mange av de yngre i dag vet hvor Privatbanken, Kredittbanken, Skillingsbanken eller Vestlandsbanken lå? Bygningene er der fortsatt, men huser helt andre saker og ting. Likevel er de gamle velkjente landemerker som de fleste over 50 sikkert husker.

Og hvorfor ikke avslutte en liste som kunne tidobles med BT-huset i Nygårdsgaten?

Bergens Tidende holdt hus der fra etter Bergensbrannen, da det opprinnelige BT-huset på Engen strøk med i flammene. Undertegnede opplevde selv å jobbe i de gamle grønne trehusene til BT i Nygårdsgaten, og var med på innflyttingen i første byggetrinn av nybygget i 1961/62.

Hvis noen i dag snakker om BT-bygget i Nygårdsgaten, vet vel neppe mennesker under 30 hvilket bygg det dreier seg om. Det er trist at såpass nyere historie går så fort inn i glemselen – eller uvitenhetens verden. Hva med en minneplakett på veggen i Nygårdsgaten?

