Forurensende cruiseskip bør forbys

DEBATT: En cruiseturist slipper ut opptil fire ganger så mye CO₂ som en flypassasjer.

UTSLIPP: Cruiseskip er blant transportmidlene som forurenser mest. byoutline Marita Aarekol (arkiv)

Thor Haakon Bakke Førstekandidat, MDG Bergen

I Norge er vi heldige som har en natur som mennesker fra hele verden vil betale for å oppleve.

Verden er velkommen til Norge, og vi er stolte av å vise frem våre vakre fjorder, mektige isbreer og dramatiske fjell.

Nordmenn har alltid levd av havet og fjordene, det skal vi også gjøre i fremtiden. Men dersom vi ikke stanser den fossilbaserte cruisenæringen, ødelegger vi grunnlaget for både turisme og næringer knyttet til sjøen.

Skal vi løse klimakrisen, må vi gå hardt ut mot aktører som bidrar til massive utslipp uten å gi noe særlig tilbake.

Vi vet at en cruiseturist slipper ut opptil fire ganger så mye CO₂ som en flypassasjer pr. kilometer, samtidig som de i liten grad bidrar til lokal verdiskapning.

Cruisepassasjerene får de fleste behov dekket på skipene, og kan nyte den norske naturen uten engang å gå i land.

I siste rapport fra Vestlandsforsking om cruiseturisme kan vi lese at flere funn viser at turistene først og frem reiser for cruiseopplevelsen, ikke for å oppleve lokal kultur.

Om vi hadde stanset alle verdens klimagassutslipp i dag, så ville forsuringen i havet ha fortsatt i hundrevis av år.

Forsuringen har potensial til å ødelegge for flere viktige arter, og med det for hele næringskjeder.

Når vi sier ja til cruisenæringen, er det en reell fare for at vi samtidig ødelegger for viktige kystnæringer som er helt avhengig av ren luft, rene fjorder og en ivaretatt natur.

Derfor sier jeg nei til den fossilbaserte cruisenæringen og mener den bør fases ut innen 2025.

ANKOMST: Horder av cruisepassasjerene kommer til Bergen hvert år. De bidrar lite til lokal verdiskapning, skriver Thor Haakon Bakke. byoutline Marita Aarekol (arkiv)

Mange partier, blant annet Venstre, håper at landstrøm skal gjøre cruisenæringen bærekraftig og tror at ny batteriteknologi er redningen, men landstrøm vil kun gi marginale kutt, ifølge Enova.

En gang i fremtiden vil vi kanskje se elektriske småskip som frakter turister rundt i norske fjorder, men vi har bare elleve år på å halvere verdens utslipp.

Vi kan ikke ta valg basert på teknologi vi håper kommer. Det har vært norsk klimapolitikk de siste 30 årene, og norske klimagassutslipp fortsetter å øke selv med Venstre i regjering.

Vi trenger færre planer og mer handling. Det haster å redde klimaet. Norske breer smelter i et akselererende tempo. Vi får mer ekstremvær, og havet presses mer enn noen gang.

Naturen vi ble kjent med da vi var unge, vil ikke være den samme som barna våre vil lære seg å kjenne.

Vi kjenner til sammenhengene mellom cruisenæringen og lokale og globale utslipp. La oss handle nå.

Publisert 14. juni 2019 06:00

