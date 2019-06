Anna Elisa Tryti er modig!

DEBATT: Politikere fortjener ros, ikke hat, trusler og hets.

TRUET: Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti har i dag fortalt om trusler og hets. byoutline Ørjan Deisz

Krister Clausen Hoaas

Så kom det ut, det mange av oss har trodd, og mange sikkert også har visst:

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti er i flere år forsøkt truet.

I et forsøk på å kneble henne og tvinge frem endringer i politikken.

Vær enig eller uenig med dine tillitsvalgte og ombudsmenn- og kvinner. Men politikere over hele landet jobber for det de tror og mener er best for kommunen, regionen og landet.

Det fortjener de ros for, ikke hat, trusler og hets.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti er en hardtarbeidende og idealistisk politiker.

Det bompengemotstander-fanatikere og rabiate bybanemotstandere utsetter henne for, er hårreisende udemokratiske, bøllete, nedrig og skammelig.

Uansett om man er enig eller uenig i avgjørelser og politisk retning, fortjener Tryti ros for sitt mot, sin politiske vilje og sin innsats.

Ikke at udemokratiske neandertalerbøller forsøker å gjøre livet hennes jævlig.

Slå ring om dine folkevalgte.

Slå tilbake mot anonyme feiginger gjemt bak tastaturet.

Vis din støtte med din stemme i debatten og din stemme i valg.

