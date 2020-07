Me snakkar gjerne om naturmangfald

Dersom Norwea ynskjer at deira miljøengasjementet skal takast seriøst, må dei jobba for tiltak som reduserer energiforbruket.

I Noreg vert så godt som alle kraftverk bygd i urørt naturområde. Dette er område som må vernast, skriv Silje Ask Lundberg og Synnøve Kvamme. Foto: Haldis Folkedal / Ingun Alette Mæhlum

Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet, Synnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland

Andreas Thon Aasheim og Daniel J. Willoch frå Norwea skriv i sitt innlegg i BT 26. juni at dei er samde med oss, og at dei også er uroa over naturkrisa. Det er bra. Det står att å sjå om dette kan vera starten på ein ny kurs i vindkraftbransjen – i så fall bidreg Naturvernforbundet gjerne med kunnskap.

Eit steg i riktig retning er at Norwea innser at vindkraftutbygging har negativ påverknad på naturmangfaldet. Som dei heilt riktig skriv, må me løysa både natur- og klimakrisa.

Trass i forsikringar om eit ektefølt engasjement for naturen, har me vanskeleg for å spora nokon annan konklusjon frå Norwea enn at storskala vindkraftutbygging er eit slags «nødvendig vonde» som må til for å redda klimaet. Er tapt natur på vegen eit offer me skal akseptera?

Norwea legg passivt til grunn at me skal ha ein stor vekst i energiforbruket framover, og det er ikkje merkeleg. Vindkraftbransjen, som Norwea representerer, har store økonomiske interesser i eit slikt scenario.

Dersom Norwea ynskjer at miljøengasjementet dei hevdar å ha skal takast seriøst, må dei jobba aktivt for tiltak som reduserer energiforbruket.

I rapporten vår «Fossilfritt Norge», viser me at med energieffektivisering og stegvis utfasing av oljeindustrien, kan me spara så mykje energi at me nesten ikkje treng meir fornybar energiproduksjon for å forsyne Noreg.

Det vesle som trengst av fornybar energi kan me skaffa gjennom tiltak som ikkje øydelegg naturen, til dømes solceller på tak. Noko småskala vindkraft kan også vera mogeleg, men då med små turbinar i allereie industrialiserte område, og berre etter grundige utgreiingar om konsekvensar for mellom anna fugleliv.

Tida for dei store, naturinngripande vindkraftverka er over. Av omsyn til både natur- og klimakrisa, må me verna om den intakte naturen me har igjen. Kan Norwea vera einige med oss om det?

Willoch og Aasheim refererer til ein studie som viser at det vert bygd fornybar energi i naturområde også andre stader i verda. Det er dessverre heilt riktig, og svært urovekkande.

Studien rapporterer at rundt ein femtedel av fornybar-anlegga i verda er bygd i villmarksområde, verneområde og område med stort biologisk mangfald. Dette er område som må vernast.

Likevel er snakk om éin femtedel, og at omtrent 80 prosent av den fornybare energien i verda ikkje vert bygd i slike område – medan i Noreg vert så godt som alle kraftverk bygd i urørt naturområde. Så sjølv i forhold til resten av verda har me ein veg å gå med å velja meir naturvenlege måtar å produsera energi på.

Norwea inviterer oss til dialogmøte, og det takkar me ja til. Me håpar då Norwea vil vera opne for kunnskapen me kjem med, og ta innover seg at det kan bety ei heilt ny retning for bransjen dei jobbar for.