Vanskelig å ta BT på alvor

Publisert Publisert Nå nettopp

Jeg skriver heller aldri anonymt, slik det hevdes i BTs leder at hetsere ofte gjør, skriver Hogne Hongset. Foto: Privat

Debattinnlegg

Hogne Hongset Vindkraftmotstander

BT skriver på lederplass 1. juli om politikerhets, under tittelen: «Menneske utan folkeskikk». Utgangspunktet for lederen er at en tidligere byråd i Bergen fikk et anonymt hatbrev hjem i posten. Brevet hadde et bilde av byråden med en negativ karakteristikk påskrevet. I tillegg sto det: «Hurra for 22. juli».

I lederen kommenteres det at «drapsmannen på Utøya 22. juli 2011 har tydelegvis ein del meiningsfeller der ute.»

Det poengteres videre at selv om trusler bør etterforskes og straffes, så vil «svært mykje av hetsen ikkje kome inn under straffelova, sjølv om effekten for politisk deltaking kan bli den same.»

Videre: «Det viktigaste ein kan gjere, er å stå opp for dei som blir hetsa, og ta avstand frå hetsarane.»

BT gir så eksempel på hvem «hetsarane» er ved å referere til meg: «Nyleg forsvarte ein av dei fremste vindkraftmotstandarane, Hogne Hognset, bruken av omgrep som «etnisk rensing», «profitthorer» og ulike referansar til 2. verdskrig.»

BTs kritikk av politikerhets er høyst betimelig. Men når man kobler så grov politikerhets med referanse til Breivik og hans «meiningsfeller der ute», til den aktuelle og skarpe debatten om vindkraft, blir det likevel vanskelig å ta avisen alvorlig.

Jeg velger derfor å se på sammenlikningen som en arbeidsulykke i en travel redaksjonshverdag, og lar meg ikke stresse av å bli omtalt som en av «hetsarane». Jeg skriver heller aldri anonymt, slik det hevdes i lederen at hetsere ofte gjør.

Vindkraftmotstandere bør fortsatt snakke i klart språk inn i den lange valgkampen som kommer. Når Stortinget på siste dag før ferien hastevedtok at alle vindkraftkonsesjoner skal gjennomgås på nytt, var det nettopp fordi at debatten har fått den intensiteten den nå har.

Uten det ville ikke en eneste representant på Løvebakken ha løftet en finger i saken. Oppfordringen til de som vil bevare utrørt natur, er veldig enkel: Hold det verbale kruttet tørt!