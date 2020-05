Kommunen må overta gravferdsansvaret

Når det religiøse mangfoldet er så stort, er det ikke lenger naturlig at ett trossamfunn har ansvaret for alle begravelser.

Christian Lomsdalen mener gravplasser bør gjøres kommunale og livssynsnøytrale over hele landet. På bildet Solheim gravplass. Foto: Bergens Tidende (arkiv)

Debattinnlegg

Christian Lomsdalen Nestleder Human-Etisk Forbund

Når Stortinget nå har vedtatt ny lov for tros- og livssynssamfunn, må Bergen kommune gå foran for å overføre gravferdsmyndigheten fra Kirken til kommunen.

Det er en levning fra fortiden at ett av landets mange tros- og livssynssamfunn har ansvaret for å gravlegge alle landets innbyggere. Hvorvidt den avdøde tilhørte eller ønsket en seremoni fra dette trossamfunnet, har ikke hatt betydning.

Christian Lomsdalen. Foto: Geir Martin Strande

Fakta Lov om tros- og livssynssamfunn Sanksjonært av Stortinget 24.april 2020.

Trer i kraft 01.01.2021

Loven fullfører skillet mellom stat og kirke.

Formålet med loven er å understøtte tros- og livssynssamfunn. Kilde: Stortinget Les mer

Det var mer forståelig at Den norske kirke hadde dette ansvaret, når nær sagt alle var medlem av trossamfunnet. Men det er lenge siden dette var en realitet.

Undersøkelser tilsier at bare halvparten ønsker å ha en begravelsesseremoni i regi av kirken, og tallene for medlemmer og brukere av trossamfunnets seremonier er synkende.

Det er på høy tid at oppgaven utføres av det offentlige.

Et kommunalt forvaltningsansvar er et bedre utgangspunkt for lik behandling av innbyggerne, samtidig som kirken skal slippe å opptre som et serviceorgan for ikke-medlemmer.

Og det vil ikke bli dyrere for kommunen. Sannheten er at dette allerede koster penger for kommunen. Penger de overfører til Bergen Kirkelige Fellesråd for at de skal utføre denne oppgaven. Enkelte kommuner, som Oslo, har hatt dette ansvaret en del år allerede, nå bør det bli Bergen sin tur.

Det er ingen hemmelighet at det er problemer knyttet til dagens ordning, særlig med tanke på å ivareta minoritetenes behov ved gravferd.

Dette har tidligere blitt dokumentert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), som grundig har gått gjennom utfordringene knyttet til gravferd.

Frem til nå har det vært slik at om en kommune har ønsket å overta gravferdsmyndigheten, så har det vært opp til kirken om de er villige til å gi slipp på ansvaret.

Med vedtaket om ny kirkelov, med endringer i blant annet gravferdsloven, så gjelder ikke dette lenger: «Etter søknad fra kommunen kan fylkesmannen fastsette at ansvaret som lokal gravplassmyndighet etter loven skal ligge til kommunen».

Bergen kommune bør være mangfoldet bevisst, og de bør derfor snarest overta ansvaret for å gravlegge byens innbyggere og vedlikeholde byens gravplasser.