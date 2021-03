Gi ungdommen våren tilbake

La dem få russefeiringen tilbake, la dem få gå på konserter og festivaler. De trenger det! Vi som er 50 pluss, klarer fint å vente med vaksinering til høsten.

La ungdommen få komme lenger frem i vaksinekøen, så de kan leve mer normalt til våren og sommeren, oppfordrer Mette Mæhle. Foto: Hans O. Torgersen (arkiv)

Mette Mæhle Mor, Bergen

Fredag kunne vi lese om Bergen kommunes plan for vaksinering av byens befolkning. Vi er alle lettet over at massevaksineringen er i gang. De fleste forstår også at de eldste i befolkningen og mennesker med underliggende sykdommer må komme først i køen.

Det er vanskeligere å forstå at alminnelig friske femtiåringer skal prioriteres foran unge mennesker som i hele denne perioden har levd med hjemmeundervisning og isolasjon.

Mette Mæhle Foto: Privat

Gjennom hele koronaperioden har bekymringen for unges psykiske helse stått sentralt. De har måttet betale en urimelig stor pris gjennom pandemien. Senest i BT i helgen leste vi om Juliann Louise Larsen, som drømmer om å kunne gå på konsert igjen. Rundt på de tusen hybler sitter hennes likesinnede og lurer på hvordan studentlivet egentlig skulle vært. Ungdomstiden får man som kjent ikke tilbake.

En konkurstruet kultur- og utelivsbransje har nå et akutt behov for å få åpne utestedene sine og arrangere konserter og festivaler igjen. De lever av sosiale og festglade 20- og 30-åringer.

Min innstendige oppfordring til helsebyråden og nasjonale helsemyndigheter er derfor: Flytt ungdommen frem i vaksinekøen! Dersom vi prioriterer denne gruppen, vil vi også unngå nye smittebølger når studentene kommer tilbake til byen til høsten. Det har vi alt å vinne på.