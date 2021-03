«Fløyfjelltunnelen er stengt»

Eit dikt om byens hovudpulsåre.

Fløyfjelltunnelen er stengt, atter ein gong, skriv Lene Solhaug i dette diktet. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Lene Solhaug Bur på Osterøy, jobbar i Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fløyfjelltunnelen er stengt, atter ein gong

Ho er byens hovudpulsåre, lang og trong

Noko har falt frå taket og treft ein Lada

Naudetatane er på veg, i høve nokon er skada

Entreprenør er tilkalla frå Isdalstø

Diverre står han no fast i kø

Vegtrafikksentralen oppmodar til å la bilen stå

Ved NHH har nokon køyrd i ein Peugeot

Bergingsbil er rekvirert for å rydda staden

No byrjar folk å mista tolmodet i fyrste raden

Tunnelen er open att i sørgåande retning

Dei som kjem frå Eidsvåg får øva på fletning

Men vent – noko har skjedd på motsett side

Ein betongbil har ikkje klart å stogga i tide

Då tilhengeren framfor diverre mista eit dekk

Det verste kjem fram i dei råka sine personlegdomstrekk

Lene Solhaug Foto: Privat

Gudrun skulle vore på øving med tuba

Og Rolf må rekke flyet til Cuba

Bestemor kjem for seint til bingo i Morvik

Inn frå venstre fil kjem det ein køsnik

Nokon ropar ukvemsord frå ei open rute

Ein lastebil langt bak i køen byrjar å tute

Alle bes køyre om Nesttun om dei har mogelegheit

I Grimesvingane kjem det eit vogntog som er breitt

Imot kjem ein buss frå «Køyreskulen Kjell»

Plutselig høyres eit kjempesmell

To stykk speil går i tusen bitar på bakken

Attpåtil får bussen ei lang ripe i lakken

Riksveg 580 er no stengt like før Grimen

Den kjem ikkje til å verte gjenopna fyrste timen

Kaoset er komplett i Bergen by

I morgon gjentek vi den same prosessen på ny

«Nokon ropar ukvemsord frå ei open rute - ein lastebil langt bak i køen byrjar å tute» Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)