Alle skal ha råd til tannbehandling

Alle bør sikres like muligheter. Derfor vil vi innføre pristak på tannhelsetjenester.

En time hos tannlegen skal ikke koste mer enn en time hos fastlegen, mener innsenderne. Foto: Baard Næss (Illustrasjonsfoto)

Benjamin Jakobsen, stortingskandidat for Arbeiderpartiet; Frida Celine Bratland, leder av Bergen AUF

I Norge skryter vi ofte av at vi har den beste og rauseste velferdsstaten i verden. En velferdsstat som skal garantere hjelp til de som trenger det. Vi har likevel, bokstavelig talt, mange hull å tette. I dag er det altfor mange mennesker som ikke har råd til nødvendig tannbehandling, noe som går sterkt utover livskvaliteten deres.

I et av verdens rikeste land bør det være en selvfølge at størrelsen på lommeboken din ikke skal være avgjørende for hvor god helse du har. Dessverre har vi i dag en regjering som kutter i velferdsstaten, fremfor å bygge den ut.

Med Arbeiderpartiet i regjering skal ikke tannbehandling bare være forbeholdt de som har råd til det, skriver Frida Celine Bratland og Benjamin Jakobsen. Foto: Privat

Nåværende arbeids- og inkluderingsminister fra Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, uttalte for få år tilbake: «Tiden for de store, kostbare velferdsreformene er forbi». Det er med respekt å melde helt feil.

Så lenge vi har 115.000 barn som vokser opp i relativ fattigdom, en fjerdedel av elevene som dropper ut av videregående skole og 150.000 minstepensjonister som sliter med å få endene til å møtes, så trenger vi flere store velferdsreformer som sikrer at alle mennesker har like muligheter uansett inntekt.

En viktig del av dette er å sikre at alle har råd til god tannbehandling. I den siste levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå svarte fem prosent at de på grunn av dårlig økonomi ikke har råd til tannbehandling. Dette er ikke rart når det koster over 1000 kroner kun for en konsultasjon og en enkelt undersøkelse og flere tusen kroner for en rotfylling.

Det er helt tydelig at det er noe som ikke stemmer.

Jevnlig hører vi historier om mennesker som ikke har råd til tannbehandling. I fjor høst skrev BT om Siri som måtte døyve tannverken med paracet før hun til slutt ble hasteinnlagt på sykehus på grunn av tannråte. I forrige uke gikk leder for Fana Pensjonistforening ut i BA og uttrykte sterk bekymring over at mange eldre ikke har råd til tannbehandling. Slik kan vi ikke ha det.

Arbeiderpartiet går derfor til valg på å umiddelbart innføre pristak på tannhelsetjenester. Vi vil også sette i gang med å utvide den offentlige tannhelsetjenesten, slik at den blir likestilt med andre helsetjenester. En time hos tannlegen skal ikke koste mer enn en time hos fastlegen.

Vi lover at med Arbeiderpartiet i regjering, skal ikke tannbehandling bare være forbeholdt de som har råd til det. Tannbehandling skal være for alle. Fordi for oss er ikke tiden for de store velferdsreformene over. Vi skal sørge for at alle er sikret en god helse uansett størrelsen på lommeboken.