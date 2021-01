Bergen kino har ikke utfordret koronareglene. Vi har fulgt dem.

Det har aldri vært tryggere å gå på kino.

Det er ikke tilfeldigheter, men hardt arbeid som er årsaken til at vi har klart å holde åpent, skriver kinodirektør Jeanette Heggland (bildet) og styreleder Grete Line Simonsen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Jeanette Heggland Adm.dir. Bergen Kino AS

Grete Line Simonsen Styreleder Bergen Kino AS

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Bergen kommune og regjeringen har ved to anledninger oppfordret kulturlivet i Bergen til å stenge ned. Bergen Kino, der kommunen har 51 prosent av aksjene, har likevel holdt åpent», skrev Bergens Tidende 15. januar.

I artikkelen blir Bergen Kino fremstilt som om vi trosset myndighetenes råd. Det er ikke riktig.

I starten av november 2020 innførte byrådet i Bergen nye koronatiltak. Da fikk vi beskjed om følgende:

Arrangement på offentlig sted skal ha faste sitteplasser, og det er ikke lov med flere enn 20 deltakere til stede. Dette gjelder både private og offentlige arrangement på offentlig sted. Begravelser er unntatt denne regelen. Der kan en være inntil 50 personer.

Arrangement uten fast sitteplass blir forbudt.

Les også Kulturlivet stengte ned etter kommunale råd. Utenom kinoselskapet kommunen selv eier.

Bergen Kino har i alt 2100 faste sitteplasser. Etter god dialog med kommunen og smittevernkontoret for avklaring om trygg drift, bestemte vi oss for fortsatt å holde åpent selv om vi bare kunne ta inn 20 publikummere i salene. Hadde vi fått beskjed om å stenge, ville vi selvsagt ha gjort det.

4. januar iverksatte regjeringen forsterkede nasjonale tiltak. Under regler for hele landet gjeldende for private sammenkomster og arrangement står det blant annet:

«Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter».

Nærmere 70 prosent av alle kinoer i Norge har vært åpne i perioden, og ingen smittetilfeller er kjent. Det er ikke tilfeldigheter, men hardt arbeid som er årsaken til det.

Våren 2020 måtte Bergen Kino arrangere drive-in-forestillinger for å få vist film til bergenserne. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Det skal være trygt for publikum og ansatte å være hos oss, derfor har sosial distansering, hygiene og renhold høyeste prioritet. Vi har blant annet investert i en maskin som desinfiserer alle overflater.

Da koronasituasjonen oppsto i fjor vår, holdt Bergen Kino stengt i 9 uker. Siden gjenåpningen i mai har vi hatt 173.000 besøkende og gjennomført 14.000 filmvisninger uten påviste smittetilfeller. I perioden 4.–18. januar i år hadde vi i snitt 9,5 gjester pr. forestilling.

Det er viktigere enn noen gang å kunne tilby kulturopplevelser. Dette av hensyn til barn og unge, men også som et tilbud til enslige og isolerte. I utfordrende tider må vi tilpasse oss, derfor har vi også tilbudt kohort-visninger til familier og drive in-kino.

Bergen Kino er mer enn en kulturinstitusjon som tilbyr ren underholdning. Her kan du lære noe nytt om verden og deg selv.

Det er et samfunnsansvar å bidra til mindre smittespredning, men det er også et ansvar å holde hjulene i gang. Da oppleves det urimelig å bli kritisert for nettopp dette av Vestlandets største avis.