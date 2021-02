Varslene om Fridalen var berettiget

Vi har vært og er kritisk til manglende tiltak og den langsomme fremdriften ved Fridalen skole.

«Vi støtter lærerne», skriver Bente Myrtveit i dette innlegget. Foto: Alice Bratshaug

Bente Myrtveit Lokallagsleder/Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Bergen

Det er med tungt hjerte jeg leser Daniel Bolstad-Hagelands kritikk av Utdanningsforbundet og meg i BT 29.01.

Utdanningsforbundet har tydeligvis ikke klart å trygge varslerne godt nok på at vi støtter dem, og at vi tar innholdet i varslene på fullt på alvor.

I BT forrige uke kommer det frem at vi er kritiske til en høring om Fridalen skole, og det blir oppfattet som om at vi ikke støtter innholdet i varslingssakene. Det siste vil jeg understreke at ikke er riktig. Vi har hele tiden ment at varslene var riktige og berettiget.

Utdanningsforbundet Bergen har gjort sitt ytterste for at arbeidsgiver skal se alvorligheten i innholdet, både når det gjelder de ansatte og elevene.

Vi har fulgt opp varslerne i dialog med dem, og i møter med arbeidsgiver. Vi har formidlet all informasjon og frustrasjon som har kommet oss i hende fra Fridalen, direkte til arbeidsgiver. Utdanningsforbundet har vært representert i utvidet arbeidsmiljøgruppe ved Fridalen, og er det fortsatt.

Daniel Bolstad-Hageland (bildet) kritiserte Utdanningsforbundet i BT 29.01. «Vi beklager på det sterkeste når det nå oppleves som at vi bærer sten til byrden», skriver Bente Myrtvedt i dette svaret. Foto: Bård Bøe

Vi har vært, og er fortsatt i tett og hyppig dialog med enkeltlærere og den tillitsvalgte ved skolen. Vi har vært og er kritisk til manglende tiltak og den langsomme fremdriften og har presset på for å få på plass tiltak og ekstra ressurser. Vårt mål er, og har vært, at våre medlemmer ved Fridalen skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø og at elevene har krav på et godt læringsmiljø.

Det er arbeidsgivers oppgave og ansvar å sørge for at dette er på plass. Vår rolle er først og fremst å påse at prosesser foregår på riktig måte, samt å bistå våre medlemmer når de tar kontakt.

Vi har full forståelse for at det har vært en frustrerende og utmattende situasjon å stå i for dem som varsler, og det er utrolig trist at dyktige lærere skal oppleve at deres engasjement for elevene fører til sykemeldinger og stressrelaterte symptomer.

Dessverre ser vi altfor ofte at dette er prisen en varsler må betale, og beklager på det sterkeste når det nå oppleves som at vi bærer sten til byrden.

Utdanningsforbundet Bergen har gjort sitt ytterste for at ledelsen ved Fridalen skole skal se alvorligheten i situasjonen, både når det gjelder de ansatte og elevene, skriver Bente Myrtveit. Foto: Paul S. Amundsen

Å skape gode og trygge vilkår for varsling og varslere er noe vi jobber med kontinuerlig. Når Utdanningsforbundet signaliserer at vi er kritiske til en generell høring om Fridalen skole, er det fordi vi ikke ser hvordan en slik høring skal være tjenlig for de elever og ansatte som er på Fridalen skole nå.

Saken er kompleks, og mange av de forhold den inneholder er omfattet av personvernet og har ikke noe å gjøre i en åpen høring. Det er ikke fordi vi ønsker å dekke til sakens kjerne.

Saken må helt klart følges opp, og Utdanningsforbundet kommer til fortsatt til å være en pådriver for et godt arbeidsmiljø, og for ivaretakelse av den enkelte lærer.

Men det er ikke gitt at en høring i Utvalg for barnehage, skole og idrett er det som skal til for å løse problemene. Ivaretakelse av arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass er et ansvar som, i henhold til arbeidsmiljøloven, ligger på Bergen kommune som arbeidsgiver. Det vil si at ansvaret for den konkrete oppfølgingen ligger på Etat for skole. Politikerne skal føre tilsyn, legge overordnede føringer, og sørge for gode rammer, men skal ikke være aktører direkte i arbeidsmiljøsaken.

Jobben for det politiske utvalget og for byrådsavdelingen blir dermed å påse at Etat for skole følger opp arbeidsgiveransvaret på en god og forsvarlig måte.