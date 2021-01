Jeg hører de merkeligste ting om Norge og nordmenn

Hvordan fikk nordmenn dette ryktet? Jeg har aldri tenkt at det er sant!

På Fløyen ble turistguide Emma Vestrheim spurt om Askøy var England. Foto: Privat

Emma Vestrheim Guide og blogger

Da jeg flyttet til Norge fra Australia for fem år siden, var ikke guiding en jobb jeg hadde i tankene. Jeg skjønte imidlertid at det ville være en god måte å lære om mitt nye hjem, Bergen, og få noen venner. Fem år senere er jeg ikke bare en lokal guide i Bergen, men også en turleder over hele Norden. Jeg har vært i hvert hjørne av Norge og blitt forelsket i dette vakre landet.

I løpet av pandemien har jeg blitt tvunget ut av guide-jobben. Jeg bestemte meg for å begynne å blogge om mine erfaringer og steder jeg har vært på, via nettstedet mitt, ilovebergen.net.

«Gruppene mine blir alltid positivt overrasket over det som tilbys her», skriver Emma Vestrheim. Selv elsker australieren norsk mat og har også hjulpet turister med å kjøpe tørrfisk med hjem. Foto: Privat

Når jeg forbereder meg til oppdrag og undersøker et nytt sted på nettet, leser jeg mange rare ting jeg aldri ville fortalt gruppene mine (som for det meste er amerikanske).

Det første en turistguide eller et nettsted vil fortelle deg, er «Bergen er den mest regnfulle byen i Europa». Regnet er ikke så ille, og det regner overalt i Norge. Hver gang jeg setter meg i en taxi i Bergen og sjåføren oppdager min australske aksent, blir jeg umiddelbart spurt: «Hvorfor vil du reise fra Australia til Norge? Her regner det hele tiden!»

Jeg guidet en britisk gruppe en av de regntunge dagene i Bergen. Optimistisk hilste jeg på dem med et stort smil og et «god morgen!». De så på meg, rynket pannen og svarte: «Dette er ikke en god morgen, er det?»

Hvis du vil ha solen, dra sørover, ikke mot nord! Jeg har opplevd å få dårlige anmeldelser fra turister for at det er for mye regn i Norge. Og jeg har opplevd å få de merkeligste spørsmål, som «kan jeg se nordlyset i kveld?» – i juli, i Bergen.

Reiseblogger hevder at norsk mat er smakløs og bare variasjoner av fisk og poteter. En blogger skriver at «brunost smaker som salt lakris gnidd ned på siden av en geit».

Jeg har funnet ut at norsk mat er variert, og gruppene mine blir alltid positivt overrasket over det som tilbys her. De drar heldigvis herfra med en ny oppfatning, og mange tar norsk mat med hjem. Selv elsker jeg maten i Norge. Den er fersk, av høy kvalitet og sesongbasert.

Selv om maten er dyrere enn andre land, vet du at du får kvalitet.

Visste du at nordmenn spiser mer pizza pr. innbygger enn noe annet sted i verden? Takk, Grandiosa. Amerikanerne mine elsker dette faktum i så stor grad at de oppsøker supermarked bare for å se hvor mye plass butikkene bruker til frossenpizza. Og de tar bilder.

Her på Trolltunga møtte innsenderen turister iført dongeribukser og strandsandaler. Foto: Knut Langeland (arkiv)

Det er mange rare blogginnlegg som antyder at det er lett å reise rundt i Norge. Geiranger er bare en kort kjøretur fra for eksempel Bergen, kan det stå. Man man unnlater å nevne at du hele tiden kan bli forsinket av byggearbeid, veisperringer uten alternativ rute eller langsomme lastebiler på smale veier.

Da jeg tok en gruppe til toppen av Fløibanen, pekte en mann på Askøy og spurte: «Er det England?».

Folk synes Norge er lite. Internett romantiserer også turer i Norge uten å forklare utfordringene. Trolltunga anbefales ofte som en dagstur fra Bergen. Da jeg dro dit i 2015, kom jeg meg knapt til toppen uten å kollapse, og jeg møtte turister iført flip-flops og jeans.

Jeg ber gruppene mine huske at det er ett vanskelighetsnivå for nordmenn og ett for resten av oss!

Oppfatningen av at Norge er et kaldt land, både i temperatur og holdning, er høyst levende. Som australier synes jeg ikke Norge er så kaldt. Jeg har jo til og med opplevd hetebølge her, da oppsøkte jeg kjølerommet i matbutikken for å kjøle meg ned.

Turister blir sjokkerte når de oppdager at hotellrommene ikke har klimaanlegg, det må jeg forberede dem på mentalt.

Vestrheim flyttet fra Australia til Bergen i 2015. Foto: Privat

Mange reiseblogger hevder ting som «ikke kom nær en nordmann» og noen til og med «ikke søk øyekontakt». Hvordan fikk nordmenn dette ryktet? Jeg har aldri tenkt at det er sant!

Helt siden jeg flyttet hit har nordmenn vært vennlige og hjelpsomme. Jeg tror nordmenn er som australiere: Ja, du vil ikke ha noen som sitter rett ved siden av deg, men hvis du innleder en samtale, er nordmenn utrolig avslappet og kule.

På turene mine prøver jeg å snakke med lokale folk og stille dem noen spørsmål om livet i byen deres. I Brønnøysund ga jeg for eksempel gruppen min en utfordring. De fikk en handleliste med ledetråder som «hva tar nordmenn når de går på fottur?» eller «hva spiser de på fredager?», og så ba jeg dem finne varene i lokalbutikken og spørre lokalbefolkningen.

Hver gang har de lokale omfavnet «mine» uvitende amerikanere og guidet dem gjennom supermarkedet, forklart matvarene, oversatt og snakket om norsk kultur.

Jeg savner turistene og deres rare spørsmål. Det er imidlertid hyggelig å se at de fleste av turistene mine interesserer seg for å lære om Norge og oppleve kulturen.

Mens de siste tolv månedene har vært elendige for småbedrifter innen turisme, er det lys i horisonten. Forhåpentligvis kan jeg treffe nye turistgrupper og oppleve Norge sammen med dem igjen i år.