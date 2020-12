Mer mat alene løser ikke sultproblemet

Verdens sultproblemer er mye mer omfattende enn akutte kriser – og løses ikke av mer mat alene, skriver innsenderne. Fra venstre: Sissel Aarak, Ingunn Engebretsen og Ragnhild Dybdahl. Foto: Privat

Ernæring handler også om atferd, fordeling og sosiale relasjoner.

Ingunn Marie S. Engebretsen Lege, professor ved Senter for internasjonal helse, Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Ragnhild Dybdahl Førsteamanuensis i psykologi, Oslomet og førsteamanuensis i global mental helse, UiB

Sissel Aarak Generalsekretær i SOS-barnebyer

Mange har nok en forestilling om nødhjelp som relativt enkle prosesser der rike land donerer penger, mat eller utstyr til fattige trengende mennesker. Noen av oss som levde på 80-tallet glemmer aldri den internasjonale responsen på sultkatastrofene i Etiopia og har et levende bilde av Band Aid, der giverne var fra vesten og mottakerne var sultne barn.

I ettertid har denne formen for nødhjelp fått kritikk for å være dyr, ikke bidra til varige endringer, favorisere givernes industri og ødelegge lokal produksjon og markeder. Bildet av nødhjelp er i dag langt mer sammensatt og preges av grundigere vurderinger. Det gjelder også Verdens matvareprogram.

Bildet av nødhjelp er i dag langt mer sammensatt enn det var på 80-tallet, da Bob Geldof arrangerte Band Aid og Live Aid. Her sammen med prinsesse Diana og kronprins Charles under Live Aid-konserten i 1985. Foto: JOE SCHABER / AP

FNs bærekraftsmål nummer to handler om å utrydde sult innen 2030, og «sikre alle mennesker, særlig fattige og personer i utsatte situasjoner, inkludert spedbarn, tilgang til nok, trygg og sunn mat hele året.»

I nyhetsbildet ser vi hyppig bilder fra akutte alvorlige kriser, for eksempel nylige bilder fra Jemen, med avmagrede barn som lever i nettopp farefulle, utsatte situasjoner. Noen av dem står i fare for å dø av sin akutte underernæring eller vil være sårbare for senfølger av traumatiseringen den akutte underernæringen medfører, både fysisk og psykisk. Verdens matvareprogram er en viktig aktør for å nå frem med mat i også i de vanskeligst tilgjengelige krisene.

Men underernæring er et stort problem også der det ikke er pågående konflikter og naturkatastrofer. At Sørøst-Asia og Afrika sør for Sahara har flest underernærte barn i verden, handler først og fremst om fattigdom.

Å ikke kunne skaffe nok mat til barna sine er en enorm belastning som fører til stress, som igjen har negative virkninger på barna, skriver innsenderne. Bildet er tatt i Jemen i oktober 2020, og viser en far som holder sin underernærte datter. Foto: KHALED ABDULLAH / NTB

Sult kan være traumatiserende, og reaksjonene kan likne på reaksjoner knyttet til å utsettes for vold, skriver innsenderne. På bildet blir underernærte Hassan Merzam Muhammad målt av en lege på et sykehus i Jemen i november 2020. Foto: NTB

Feilernæring er også et stort problem. For eksempel har India mange mennesker med for dårlig ernæringsstatus inkludert mikroernæringsmangler, samtidig som 30 prosent av matproduksjonen blir til matsvinn. Mat- og ernæringsproblematikken er så sammensatt at samarbeid og kunnskap fra mange områder er nødvendig – også et bredere omsorgsperspektiv.

God ernæring handler om tilgang på næringsrik mat, men også om menneskers atferd, om fordeling og om sosiale relasjoner. Sult og feilernæring skader mennesker på mange måter. Sult kan være traumatiserende, og reaksjonene kan likne på reaksjoner knyttet til å utsettes for vold. Å oppleve sult og mangel på mat er ofte ydmykende, stigmatiserende og skamfullt.

Et annet aspekt som påvirker evnen til å ta til seg næring for et barn, er stressnivået og den psykiske helsen til foreldre eller andre omsorgsgivere. Det å være tydelig og kjærlig til stede i et barns liv påvirker matvaner på lang sikt. Å ikke kunne skaffe nok mat til barna sine er en enorm belastning som fører til stress som igjen har negative virkninger på samspillet med barna. Studier fra utviklingsland har vist at når mor er deprimert, øker risikoen for feilernæring hos barna.

«Vi håper at Nobels fredspris til Verdens Matvareprogram bidrar til å styrke innsatsen for god ernæring», skriver innsenderne. På bildet: David Beasley, leder for Verdens Matvareprogram. Foto: Sam Mednick / AP

Ernæring er grunnleggende for barns utvikling, også på lang sikt. Feilernæring er en stor risiko for fysisk helse, vekst, evne til å lære, psykisk helse og trivsel. Dette gjelder ikke bare mengde mat og kalorier, men også vitaminer og mineraler, som er viktig for hjernens utvikling og barns kognitive, sosiale og psykologiske utvikling.

Noen eksperter har gått så langt som å kalle alvorlig feilernæring i de første leveårene en livstidsdom.

Feilernæring inkluderer over- og underernæring, det vil si sykelig overvekt og fedme på den ene siden og undervekt som inkluderer avmagring og veksthemming. Mikroernæringsmangler kan foreligge i tillegg.

Veksthemming er det største problemet som rammer drøye 150 millioner barn, deretter avmagring med cirka 50 millioner. Cirka 40 millioner barn har overvekt eller fedme. Halvparten av barnedødeligheten i verden skyldes underernæring.

Tidlig innsats mot feilernæring av barn er derfor en stor global utfordring. De første 1000 dagene, fra unnfangelse til barnets andre bursdag, er svært avgjørende for barnets videre skjebne.

Verdens helseorganisasjon har da også nylig gitt sin tilslutning til «nurturing care», et rammeverk der god ernæring er en av de grunnleggende faktorene for at barn skal nå sitt fulle potensial. Og for å unngå feilernæring er barnet avhengig av omsorg.

Verdens matvareprogram er en viktig aktør for å nå frem med mat i også i de vanskeligst tilgjengelige krisene, skriver innsenderne. Her deler de ut nødhjelp på grensen mellom Sudan og Etiopia i november. Foto: MOHAMED NURELDIN ABDALLAH / NTB

Den norske regjeringen har også satt sult på agendaen og lansert sin handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Denne handlingsplanen tar innover seg mange slike avgjørende aspekter, der mye også har blitt forsterket av koronapandemien. Mange skoleelever har nå mistet et viktig måltid det ikke er lett å få tilbake. Dette gjelder ikke bare i typiske utviklingsland, men er viktige også for ungdom i rikere land.

Vi trenger imidlertid en større forståelse for hvor viktig god ernæring er for barns utvikling, og hvordan ernæring er nært koblet til andre områder av livet. Omfattende forskning gjennom mange år viser at effekten av direkte ernæringstiltak øker når de kombineres med psykososial støtte til familier.

Vi håper derfor at Nobels fredspris til Verdens Matvareprogram bidrar til å styrke innsatsen for god ernæring både i kriser, i forebygging og i samfunnet for øvrig. Og at selv om ernæring i bunn og grunn handler om mat, tar vi med oss kunnskapen om at nok mat ikke alltid er nok om verden virkelig skal få matro.