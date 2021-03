Mannleg mor?

Ein kar kan ikkje føde barn, slår Jenny Klinge (Sp) fast. Ho meiner ein må skilje mellom juridisk og biologisk kjønn. Foto: Ragne Lysaker, Senterpartiet

Språket vårt må spegle att verkelegheita.

Jenny Klinge Stortingsrepresentant, Senterpartiet

Transperson Karoline Skarstein slår i Bergens Tidende 17. mars fast at «Ikke alle som føder barn er mødre». I innlegget hevdar Skarstein at det i dag finst menn som kan bli gravide. «Dette er et helt enkelt faktum, uavhengig av folk personlige oppfatninger rundt kjønn», står det i innlegget.

Ja vel? Her trengst det tydelegvis ei opprydding i omgrepa. For det er avgjerande å skilje mellom biologisk kjønn og kjønnsidentitet – og også mellom biologisk kjønn og juridisk kjønn.

Sidan 2016 er det mogeleg å skifte juridisk kjønn her til lands sjølv om ein beheld dei forplantningsorgana som ein vart fødd med. Dette er dei organa som tilhøyrer det biologiske kjønnet ditt, det som er det grunnleggande kjønnsomgrepet i samfunnet – av heilt naturlege årsaker.

Skarstein påstår at menn kan føde barn, men når ein person skiftar juridisk kjønn frå kvinne til kar, er jo ikkje dette ein kar i biologisk og grunnleggande forstand. Ein kvar evolusjonsbiolog kan stadfeste at kjønn er todelt i ho- og hankjønn, der berre hokjønn kan produsere eggceller og berre hankjønn sædceller. Hokjønn blir mor og hankjønn blir far, av dei som får ungar.

Ei kvinne som tek eit val om å bli ein kar i juridisk forstand, kan bera fram ein unge berre så lenge som ho enno har dei kvinnelege forplantningsorgana sine og dei fungerer.

Då er det ikkje ein mannskropp som føder ungen, men kvinnekroppen til nokon som ikkje ønskjer å vera den kvinna vedkomande vart fødd som.

Kun kvinnekroppen kan føde ungar, skriv Jenny Klinge. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Somme meiner at slike personar skal sleppe å bli kalla for «mor» eller «kvinna» i lovverket, i ei ny barnelov. Identitet og sjølvoppfatning skal visst gå framfor biologien og realitetane. Og alle vi kvinner som føder barn, skal godta å bli kalla «fødeperson» i dette lovverket.

Målet er å unngå å diskriminere dei få som påstår at dei har oppnådd den biologiske revolusjonen det ville vera at menn skulle byrje å føde barn. Men diskriminering kan gå andre vegen òg viss små grupper set urimelege krav til korleis storsamfunnet skal definere om verkelegheita og endre omgrep som er dekkande for det store fleirtalet.

Kravet om kjønnsnøytrale ord for mor og far kan verke som eit uskuldig krav når det gjeld ei ny barnelov, men lovverket fungerer normgivande, og kravet kan raskt spreie seg til daglegtalen. Ikkje minst gjennom ei fordømming av dei som seier «feil».

Kampen for likestilling har handla om å synleggjera kvinners viktige plass i samfunnet og gi oss like mogelegheiter. Å bruke lovverket til å usynleggjera kvinnas evne til å bli mor, vil vera eit stort tilbakesteg.

Eg har stor sympati med folk som gjennomlever vanskelege periodar i livet knytt til kjønnsdysfori – når opplevinga av eige kjønn ikkje stemmer med kroppens anatomiske kjønn. Men eg tilrår ei realistisk tilnærming til forplantningsevnene våre.

Ein kar kan ikkje føde barn. Biologiske fakta er nettopp det. Fakta. Og språket vårt må spegle att verkelegheita.