Når fakta om kjønn får slakt

Det er ikkje særleg tolerant at vi som held fast på vitskap, blir kalla intolerante.

Jenny Klinge (Sp) svarar Katrine Nødtvedt (MDG).

Jenny Klinge Stortingsrepresentant, Senterpartiet

Biologikunnskapane mine får gjennomgå ein svært ukvalifisert slakteprosess i innlegget «Biologisk kjønn er ikke enten-eller». Katrine Berg Nødtvedt frå MDG bruker i BT 10. april tittelen sin som psykolog for å få fram at ho har betre greie på verkelegheita enn eg har, i ei sak som gjeld biologi.

På den eine sida har vi Nødtvedt og andre som hevdar at det finst fleire enn to kjønn. Somme påstår også at menn kan føde barn. På den andre sida står truleg omtrent alle andre nordmenn – dei som steller seg til vitskapen og det enkle faktum at det finst berre to kjønn.

Det er kjønnscellene som avgjer det biologiske kjønnet. Karar produserer sædceller, kvinnfolk eggceller. Saman kan dei skape liv. Men sjølvsagt får ikkje alle menneske ungar. Somme elskar nokon av same kjønn. Og eit veldig lite mindretal føler seg som eit anna kjønn enn det dei er. Alt dette er greitt.

Det som ikkje er greitt, er at omgrepa biologisk kjønn og kjønnsidentitet – opplevd kjønn – blir sausa saman som om dei er det same. Det biologiske kjønnet vårt kan nemleg ikkje bli påverka av kjenslene våre og identiteten vår, eller av juridiske dokument. Og biologisk kjønn er frå naturens side det heilt grunnleggande.

Å stemple vitskapelege fakta som utdaterte haldningar og hatytringar bidreg ikkje til eit rausare samfunn. Det bidreg berre til at mange blir redde for å ytre seg. Også transpersonar som sjølve steller seg rasjonelt til biologiske fakta, er redde for å uttale seg – fordi dei som forfektar radikal kjønnsideologi, ofte opptrer så fordømmande.

Det er lov å ha ulike meiningar, og det er lov å fornekte fakta, slik Nødtvedt gjer. Men det er ikkje særleg sympatisk eller tolerant at vi som held fast på vitskapelege fakta, blir kalla intolerante. Det er viktig å setje ned foten når nokon prøver å skape ein falsk motsetnad mellom å vera faktaorientert og å vera tolerant.

Det er fint at vi slår eit slag for mangfaldet som finst i samfunnet, men vi treng ikkje forveksle opplevd kjønn med biologisk kjønn for å gi rom for dette mangfaldet.