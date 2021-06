Sammenslåing er en katastrofe for byens familier

For oss som bruker helsestasjonen, vil alt ta lengre tid.

Maria Bakke Ulvesæter er svært kritisk til planene om å slå sammen at 16 helsestasjoner til fire «Familiens hus». Foto: Privat

Maria Bakke Ulvesæter Sosialantropolog

Er bergenserne informert om at 16 av byens helsestasjoner skal bli til fire? spør to Rødt-politikere i BT 16. juni. Og jeg, som er en jevnlig bruker av helsestasjonen, satte kaffen i halsen, for nei, det var jeg ikke informert om.

For hva skal en mor som har født via keisersnitt og må ta babyen inn til helsestasjonen på vektkontroll flere ganger i uken, gjøre?

Før sammenslåingen kunne de fleste brukerne trille til helsestasjonen, nå vil de fleste måtte ta buss eller kjøre selv. Etter keisersnitt kan ikke mor løfte barnevognen inn på bussen uten hjelp, og hun kan ikke bære bilstolen barnet sitter i.

Min jordmor syklet de fem minuttene det tok for å komme hit på besøk. Etter sammenslåingen vil hun bruke 20 minutter hver vei, gitt at det ikke er kø. Hvor mange årsverk regner kommunen med vil bli brukt i ekstra reisetid?

Helsestasjonens tilgjengelighet er viktig for ungdom – om man må spørre far eller mor om å bli kjørt dit eller om å få penger til bussen, så vil en betydelig andel av ungdomsbrukerne droppe hele helsestasjonsbesøket.

Jeg kunne fortsatt. For oss som bruker helsestasjonen, vil alt ta lengre tid.

For vår del blir det ikke lenge med dette, før vi skjønner at vi må kjøpe oss en egen bil, tenker jeg. Eller kanskje vi bør flytte fra Laksevåg til et mer barnevennlig område?

I 2017 leverte kommunen en rapport som konkluderte med at den fremtidige Barne- og familietjenesten blant annet må sette barn, ungdom og foreldre i sentrum, ha lavterskeltilgang og fylle behovet for møteplasser.

Det er ikke et lavterskeltilbud om man må gå tidlig fra jobb og ta to busser for å komme seg dit. Det er ikke en møteplass for nærområdet når brukerne ikke bor i samme nærområde. Barn, ungdom og foreldre er overhodet ikke satt i sentrum når vi verken har fått noen advarsler om at dette skal skje, eller blir hørt når vi protesterer.

Jeg foreslår en enda mer «samlende og ressurseffektiv» mulighet for byrådet: På Kokstad står flere store kontorbygg tomme. Slå sammen alle helsestasjonen i Bergen til en, så får dere strømlinjeformet hele denne brysomme helsetjenesten med det samme.

For småbarnsfamiliene vil det ikke spille noen rolle – vi må kjøre uansett.