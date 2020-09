Når jakten på milliongevinsten trumfer alt

Livet med en spilleavhengig er som en berg-og-dal-bane.

Spillerne drives ofte av dette ene: Å vinne den store milliongevinsten, skriver Malin S. Arefjord i Spillavhengighet Norge. Foto: Illfoto: Heiko Junge / NTB

Debattinnlegg

Malin S. Arefjord Kommunikasjonskonsulent Spillavhengighet Norge

«Han har så mange udekte behov, forklarer psykologen. Jeg kan ikke forstå hvordan det er mulig at noen kan satse penger man ikke har – for siden å sitte igjen med ingenting og milliongjeld for livet.»

Dette er gjengitt på vegne av en bruker i Spillavhengighet Norge. Hennes mann er spilleavhengig, og sitatet beskriver noe av frustrasjonen vi i Spillavhengighet Norge møter.

Visst bor vi i verdens rikeste og beste land. Her finnes hjelp å få. Heldigvis. Likevel tror jeg at nettopp i dette fine landet, er det desto tyngre å mislykkes. Falle utenfor. Når en mister alt, er skammen så stor.

Særlig når en som familiefar er skyld i økonomisk ruin.

En spilleavhengig har mistet kontroll på spillingen, og den dominerer både tanker, følelser og atferd. Hurtigspill som kasino på nett, er et av spillene flest sliter med å kontrollere, ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet.

For noen tar det også helt av med aksjespekulasjon, såkalt trading på nett.

Kort sagt er trangen til å vinne de store pengene så stor, at en mister sunn fornuft. Mange tar opp dyre lån (uten å fortelle om det), for så å satse dem i jaget etter gevinst.

«Vi har fremdeles et hus, og vi kan spise oss mette hver dag. Men for å unngå at huset går tapt, måtte vi ta opp dyre forbrukslån. Begge har vi forholdsvis bra inntekt, men det merkes godt når den ene lønnen halveres fordi kreditorene vil ha sitt. Vi er avhengig av å leve litt på kreditt. Ingen på min side i familien eller venner for øvrig, vet noe om kampen vi kjemper – fasaden må holdes for enhver pris. Bekymringene gnager så vanvittig.»

Slik beskriver konen til den spilleavhengige livet akkurat nå.

Hans familie visste om spilleproblemene lenge før de ble gift. Gjelden var stor allerede da. Men ikke så stor at hun ble vettskremt, da hun endelig ble informert.

For en som ikke aner hva det vil si å være spilleavhengig, er det vanskelig å forstå alvoret og konsekvensene. Dessuten hender det at den spilleavhengige vinner store penger – noe som også hendte i dette tilfellet, like før de giftet seg.

«Jeg levde i nuet, og ante ingenting om hva spilling på nettet dreide seg om og hva det kan gjøre med en hel familie.»

Spillere drives ofte av å vinne den store milliongevinsten. Da vil alt bli bra! Og de drives av spenningen, eller rushet som følger med.

Familien har hatt god økonomi, men i dag er situasjonen en annen enn de første årene av ekteskapet. Livet med en spilleavhengig er som en berg-og-dal-bane. Fra gevinst og masse cash i hånden til store tap, fra lykkerus til angrepille.

Kronargumentet til ektemannen er alltid: «Jeg har også vunnet mye opp igjennom årene. Tenk alt jeg har betalt av møbler, ferier og kos».

Men når sluttregnskapet viser flerfoldige millioner i minus, hjelper det ingenting.

Svært mange pårørende – ektefeller, søsken, foreldre og barn – ser fortvilte på hva som skjer. Ønsket om å hjelpe er stort, men dette er sjelden noe man finner ut av på egen hånd.

Utfordringen er at spillingen ofte foregår i det skjulte. Alle med smarttelefon kan spille hvor som helst, så lenge en har nettilgang. Vi i Spillavhengighet Norge ønsker å hjelpe. Her er noen faresignal du bør se etter:

bruker mye tid på spilling

spiller for å vinne tilbake det tapte.

snakker mye om spill, om gevinster, men lite om tap

lyver om spillingen

uforklarlige økonomiske problemer

låner penger

sterk overbevisning om fremtidige gevinster

irritabel ved tap og når spillingen forstyrres

Kanskje kjenner du deg igjen i noe av dette. Du er ikke alene, og det finnes hjelp å få. Både for den spilleavhengige og de pårørende.

Spillavhengighet Norge tilbyr hjelp og selvhjelpsgrupper der du møter andre i samme situasjon. Men den spilleavhengige, enten det gjelder pengespill eller dataspill, må ønske det selv.

Vi har også grupper for deg som er pårørende. Det kan være en ensom kamp du står i. Skammen er så stor, men åpenhet er

viktig – også her.