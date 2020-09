Bort med smitteskam

Jeg kjenner følelsen fra da jeg fikk tuberkulose som 14-åring.

Publisert Publisert Nå nettopp

Jeg synes det er modig å teste seg om man er redd, ja, spesielt da, skriver Solfrid Hisdal Johannessen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Solfrid Hisdal Johannessen Bergen

Det knyter seg i magen når jeg hører folk snakke om å føle skam knyttet til det å være smittebærer av covid-19. Ordet skam burde ikke brukes i denne sammenhengen, ettersom det for mange handler om å være smittet av en alvorlig sykdom.

Ja, hver enkelt må gjøre det man kan, samtidig som vi har fokus på en felles dugnad, for lite er mer provoserende og fortvilende enn folk som ikke tar ansvar. Men da er det nettopp det vi må kalle dem, ansvarsløse.

Ansvarsløs har en strengere undertone i seg, og det kan vi både trenge og tåle. Det kan vi diskutere, og det kan vi kjempe mot. Men i dagens samfunn er det allerede så mange som er skamfulle for så mye. Vi blir pålagt skam både her og der.

Mange jobber hardt for å unngå skam, både i helsetjenesten og på privaten, med å bygge opp skamfulle personer og fjerne stigmatisering. For mange kan det derfor bli ekstra vondt når det i tillegg snakkes så mye om smitteskam.

Jeg er sikkert ikke den eneste som blir svett og skjelven, når jeg leser i avisen at en person kan ha smittet 70 personer. Jeg føler meg truffet og tenker at snart står det om meg også, snart kan jeg være skyld i overskriften.

Jeg kjenner denne følelsen ettersom jeg som 14-åring fikk tuberkulose, eller pest, som mange også kalte det.

Det å være årsaken til at hele klassen min, hele koret mitt, venner og familie måtte teste seg og holde seg unna meg fordi jeg var smittet og syk, preget meg i lang tid.

Det var helt tilfeldig og uheldig at nettopp jeg ble smittet, slik det kan være for så mange som gjør alt de kan for å unngå smitte.

Les også Høie advarer mot koronaskam: – Du skal ikke skamme deg, du skal teste deg

Å jakte den skyldige smittebærer er ikke der fokuset vårt bør ligge. Vi må holde alle ansvarlige i denne felles dugnaden, men jeg oppfordrer til og håper vi kan fjerne ordet skam og heller bytte det ut med ansvar. Det kan vi stå opp imot, mens skam er ekstremt tungt å bli kvitt, og har en stor inngripen i oss.

Jeg tenker spesielt på de unge menneskene som er en stor og utsatt gruppe for smitte.

Det er ekstremt trist å lese om mennesker som er redde for å være den som har smittet andre, og derfor ikke tør å teste seg. Dette er veldig lite effektivt for å bekjempe viruset, og viser at vi er mer redd for samfunnsdommen enn selve sykdommen.

Slik kan det ikke være.

Neste gang folk kjenner på følelsen av frykt og skam, håper jeg vi aktivt kan gå inn og gjøre det vi kan for å bytte det ut med ansvar, og løfte frem dem som tar ansvar, følger retningslinjene og tester seg.

Jeg synes det er modig å teste seg om man er redd, ja, spesielt da. Bort med smitteskammen, la ansvaret trå frem!