Lærdalstunnelen bør sommarstengast

Det vil vere ein fordel for alle partar i oppgraderingsperioden på fire år.

Sjølv om trafikken i Lærdalstunnelen er større om sommaren enn om vinteren, er vintertrafikken sannsynlegvis viktigast for samfunnet, skriv Jon Kvåle, som var prosjektleiar for Lærdalstunnelen. Foto: Arne Nilsen (arkiv)

Debattinnlegg

Jon Kvåle Tidlegare prosjektleiar for bygginga av Lærdalstunnelen

På grunn av trafikkauke, og spesielt på grunn av nye EU-krav til sikkerheit og utstyr i tunnelar, er det planlagt at Lærdalstunnelen skal gjennomgå ei omfattande oppgradering. Arbeidet er forventa å strekke seg over kring fire år.

Etter det eg forstår, basert på utsegner frå Statens vegvesen til pressa, skal arbeidet utførast som nattarbeid med stengt tunnel, og utan at trafikken kan sleppe gjennom ved kolonnekøyring mellom klokka 22 og 06.

Dette vil føre til betydelege problem og kostnader for transportnæringa. Problemstillinga er mellom anna omtala i BT-leiaren 11. september.

Underteikna var i si tid prosjektleiar i Statens vegvesen for byggeperioden for tunnelen. Tunnelen vart opna i år 2000, etter ein byggeperiode på kring fem år og til ein byggekostnad på i underkant av ein milliard kroner.

Oppgraderinga er, etter dei opplysningane som er kome til pressa, kalkulert til kring 1,4 milliardar.

Tek ein omsyn til generell prisauke, kan ein grovt seie at oppgraderinga er kalkulert til litt meir enn det tunnelen i si tid kosta å bygge.

Underteikna er no pensjonist, og det er meir enn ti år sidan eg slutta i vegvesenet. Eg kjenner Lærdalstunnelen ganske godt frå byggeperioden, men eg har ikkje vore involvert i planlegginga av oppgraderingsprosjektet.

Eg har likevel interesse for og synspunkt på oppgraderingsarbeid for tunnelen. Eit arbeid som sannsynlegvis vil vise seg å verte veldig kostnadskrevjande og til betydeleg heft og ulempe for trafikkantane.

Den høge kostnaden skuldast først og fremst at arbeidet vert ineffektivt, fordi det stadig må avbrytast for å sleppe trafikken forbi. Samtidig krev trafikkavviklinga i seg sjølv mykje mannskap til både kolonnekøyring og trafikkdirigering.

Statens vegvesen har difor veldig gode grunnar for å sløyfe kolonnekøyring i arbeidstida. Her er det mykje pengar å spare.

Så er spørsmålet om full nattestenging er til å leva med for trafikantane og spesielt for transportnæringa og varehandelen? Det ser ut til at transportnæringa har sterke motførestellingar.

Er det vurdert om Lærdalstunnelen i oppgraderingsperioden heller kan

sommarstengast i perioden 1. mai – 1. desember? Sjølv om trafikken er større om sommaren enn om vinteren, er vintertrafikken sannsynlegvis viktigast for samfunnet.

Om sommaren kan trafikken mellom Bergen/Hardanger og Austlandet gå over Aurland/Hol eller Hardangervidda. Trafikken frå Sogn kan bruke fylkesveg 55 til Vadheim og vidare E39 til Bergen, eller riksveg 13 Vikafjellet.

Det burde ikkje by på særlege problem eller forseinkingar. Ferjekapasiteten over Sognefjorden må kanskje aukast noko.

Lokaltrafikken Årdal-Lærdal-Aurland vil kanskje bli mest råka av eventuell

sommarstenging av Lærdalstunnelen. Her er det ein del pendlar- og arbeidsreisetrafikk, og det vil kanskje gje negative utslag for turistnæringa i desse bygdene.

Fjellvegen mellom Lærdal og Aurland vil kunne ta ein del trafikk, men reisetida vil auka ein god halvtime i forhold til Lærdalstunnelen, og fjellvegen har dårleg standard og liten kapasitet.

Ved sommarstenging i staden for nattestenging, meiner eg at byggetida og kostnadene kan reduserast betydeleg. Det vil vere ein fordel for alle partar.

Byggeeffektiviteten vil bli vesentleg betre om ein får arbeide med full effekt i fire halve år, i staden for berre nattarbeid i fire år. Då vil det gå mykje tid tapt ved at ein kvar dag må tilpassa drifta, rydde tunnelen og klargjere for trafikk kvar morgon.

Vegvesenet har no mange års erfaring med effektivitet og kostnader med oppgraderingsarbeidet for Gudvanga- og Flenjatunnelen. Lærdalstunnelen har i utgangspunktet mykje betre standard enn Gudvangatunnelen hadde ved oppstarten av oppgraderinga, og kostnadsbiletet vil sikkert bli annleis.

For Lærdalstunnelen er det sikkert fleire usikre kostnadsfaktorar. Lengda for snu- og havarinisjene skal til dømes sprengjast vesentleg lenger enn dagens nisjar. Slik forlenging vil føre til at utført bergsikring i delar av eksisterande tunnel, må sprengjast bort.

Alle fjellflater (tak og vegger) er sikra med stålboltar og sprøytebetong. Dette på grunn av høge bergspenningar i Lærdalstunnelen, kalla sprakefjell i anleggsterminologien.

Å sprengje bort og reetablere denne sikringa er tidkrevjande og kostbart, og også rekna som arbeid med betydeleg risiko. Lengre nisjar for å betre siktforholda for dei som måtte ha behov for å bruke nisjane, er eit EU-krav. Den reelle sikkerheitsgevinsten er etter underteikna si meining, beskjeden og står ikkje i forhold til kostnaden det medfører.

Men ikkje misforstå min skepsis til denne «detaljen», dei alt vesentlege av planlagde tiltak er nok ganske sikkert gode og nødvendige.