Vi på høyresiden har vært stille for lenge. Vi må ikke la AUF stå alene med hat og trusler etter 22. juli.

Vi har vist medfølelse, men vi har tiet, skriver innsenderen.

Marius Olaussen Styremedlem i Fyllingsdalen Høyre

Snart ti år etter 22. juli har AUF og Ap denne våren invitert til ny debatt om terrorangrepet. Og de etterlyser at samfunnet gjør mer for å forebygge og forhindre ekstremisme. Det skulle bare mangle.

Mitt inntrykk er at AUF bærer hele 22. juli på sine skuldre. Det var de som ble rammet. Det er de som måtte se vennene sine bli skutt. Det er deres familier som har en tom stol rundt bordet eller et tomt barnerom.

Det er de som sitter igjen med sorgene – og med arrene.

Noen ganger blir hat og konspirasjonsteorier løftet inn i riksmediene, som et magert forsøk på å lyse på trollet. Noen ganger i et forsøk på å få til en reell debatt om oppgjøret etter terroren.

Hver gang det skjer, har AUF stått alene og forsvart seg mot de villeste påstander. Det er de overlevende etter terrorangrepet som blir møtt med hat, trusler og konspirasjonsteorier. Når de uttaler seg i mediene, mottar de drapstrusler.

Vi på høyresiden har vært dørgende stille. For stille. For lenge. Det er vår plikt å stå ved AUFs side og ta debatten. Dette angår oss alle. Men hva skal vi si? Hvem er vi til å si noe? Vi kan umulig være berettiget til å mene noe om dette? Dette er utrolig vanskelig. Det har det vært i ti år.

«Hva gjør vi neste gang AUF bli beskyldt for å bruke 22. juli og angrepet på Utøya i et politisk spill?» spør Marius Olaussen i Høyre Foto: Tore Meek / NTB

Jeg er ganske sikker på at det er mange som har tenkt noen av de samme tankene som meg. Dette er ikke lett, men i vår stillhet har vi endt opp med å la AUF stå alene. Vi har ivret etter å lytte og vise medfølelse, men har istedenfor gjort antakelser og tiet. Det må vi slutte med.

Vi kan begynne med å lytte til hva AUF nå sier. De spør etter et samfunn som understreker at terrorangrepet var politisk. De ønsker å snakke mer om hvordan vi kan forhindre ekstremisme. De ønsker at vi, som politiske motstandere, tar del i debatten om terrorangrepet som rammet dem.

Det er utrolig modig av dem – og langt over hva vi kunne forventet av noen som ble rammet av terror. Så tøft at jeg ikke vet hvordan jeg skal klare å møte ønskene deres. Men vi må prøve. Vi kan ikke tie mer.

AUF har heller ikke bedt noen om å tie. AUF har aldri forsøkt å si hvem som har lov til å si noe, eller hva som er legitimt å mene. De har vært mer inkluderende og rause enn hva som kan forventes. De har invitert oss til å delta i debatten og oppfordret oss til å være uenige. I forbindelse med tiårsmarkeringen ga de ut en bok. Med denne boken fulgte beskjeden: «Husk at det er lov å være uenig.»

Et meningsfullt ordskifte er helt nødvendig for at demokratiet skal fungere. Dette gjelder også 22. juli, og det er på tide at vi bidrar med en tydelig stemme. Liberale og konservative må også ta noe eierskap til terroren, selv om dette kan føles både vanskelig og feil. Vi klarer kanskje aldri å sette oss inn i hvordan det opplevdes, eller hvordan det er å være pårørende.

For selv om 22. juli var et angrep på AUF, var det også et angrep på demokratiet og samfunnet vårt. Terrorangrepet var åpenbart politisk motivert. Under andre omstendigheter kunne det ha rammet oss på høyresiden.

Vi trenger et samfunn som har en kontinuerlig dialog om ekstremisme og hvordan vi kan forhindre det. Radikalisering, rasisme, ekstremisme og konspirasjonsteorier er en trussel mot samfunnet vårt og demokratiet. Flinke mennesker trekker seg ut av politikken eller vegrer seg for å uttale seg offentlig, på grunn av trusler og hat.

Hva gjør vi neste gang noen lirer av seg en upassende vits om 22. juli? Hva gjør vi neste gang noen sier at terroristen «hadde et poeng»? Hva gjør vi neste gang AUF bli beskyldt for å bruke 22. juli i et politisk spill?

Det ærlige svaret for altfor mange av oss er nok at vi ikke vet. Det er ikke sikkert vi klarer å stå opp for hva som er rett. Det er ikke sikkert vi klarer å ordlegge oss på en god nok måte. Men vi er nødt til å prøve. Fordi AUF skal slippe å stå alene. Når de møter hat og trusler, skal vi være der. Vi skal stå der sammen med dem.