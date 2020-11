Ernas elendige tannstell

To artikler i BT sier noe om sammenhengen i politikk.

Innsenderen kopler statsminister Erna Solberg til dårlig tannstell blant folk med dårlig råd i Norge. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Espen Edvardsen Leder av Bergenhus Arbeiderpartilag

Selv om stiften i avisen bare er et minne for de fleste av dagens lesere, så henger likevel avisens forskjellige fortellinger sammen.

Mandag 23. november fortalte BT den rystende historien om kvinnen Siri Tuft Lundemoen, som gjennomgikk omfattende smerter og havnet på Haukeland sykehus fordi hun ikke hadde råd til å gå til tannlegen. Man kunne kanskje tror at det var 23. november 1920, noen år før velferdsstaten, men ingenting i saken tydet på at den var tatt fra BT-arkivet.

Espen Edvardsen, leder av Bergenhus Arbeiderpartilag, mener skattepolitikk og tannhelse henger sammen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Tirsdag 24. november får Høyres stortingsrepresentanter Mudassar Kapur og Vetle Wang Solheim publisert et innlegg hvor de på det sterkeste advarer mot skatt og beskriver i denne sammenheng Jonas Gahr Støre som en mann uten grenser. Skatt og Støre knyttes tett sammen av Solheim og Kapur.

Innlegget er heller ikke en arkivsak, men det er mulig noen deler er oversatte innlegg fra Ronald Reagan eller Margaret Thatcher en gang på 1980-tallet.

Det er akseptert å knytte person og parti tett sammen: Støre er lik Arbeiderpartiets politikk. Det er selvsagt ikke riktig at Arbeiderpartiets skattepolitikk vil kvele næringslivet.

Men Ap-politikken vil omfordele i langt større grad enn Høyres politikk, og den vil blant annet sikre at fellesskapet har midler til et skikkelig helsestell. Et helsesystem hvor også tennene er en del av kroppen.

Ap-politikken vil omfordele i langt større grad enn Høyres politikk, og den vil blant annet sikre at fellesskapet har midler til et skikkelig helsestell, skriver Espen Edvardsen (Ap). Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Om jeg nå skal følge Kapur og Solheims eksempel, med å binde sammen sak og leder, så vil jeg si at valget neste høst handler om å fjerne Ernas elendige tannstell.

Å smile skal ikke lenger være forbeholdt de som har råd til det.