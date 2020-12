Redd årets julefeiring!

Vi trenger en tidligere juleferie.

Tenk på alle besteforeldrene som må feire jul alene, på alle søsknene som ikke kan dra hjem til jul, skriver Helene Clark Pettersen (15) i dette debattinnlegget. Foto: Privat

Helene Clark Pettersen (15) Ungdomsskoleelev

Nå som koronaviruset herjer rundt i verden og smitten igjen er økende, går det mange tanker rundt hvordan julen blir. Julen er den høytiden der de fleste samler familien sin, og derfor den mest gledelige høytiden vi har. Men under overflaten ligger det noe som truer julefreden.

Kan koronaviruset ødelegge julen? Eller er det politikerne som kan ende opp med å ødelegge for årets julefeiring?

Vi gjør alt for å gå tilbake til normalen før jul, men er tiltakene omfattende nok? Smitten er fremdeles stor, og slik som det er nå, er sannsynligheten for å få en normal jul liten. Hvis vi som samfunn tar ansvar for de små tiltakene som god hånd- og hostehygiene og to meters avstand, er det politikerne sitt ansvar å ta tak i de større tiltakene som skole og barnehager.

Innsenderen foreslår tidlig juleferie for å sikre at familier kan feire jul sammen. Foto: NTB scanpix / Shutterstock / illustrasjonsfoto

Skolen er en av de største smittekildene. Kleppestø ungdomsskole på Askøy har hatt sin andre karantene på grunn av smitte på skolen. Askøy videregående har også nettopp hatt sitt andre smittetilfelle på skolen.

Selv om vi er delt inn i kohorter på skolen, går lærerne fra klasse til klasse, og man omgås med andre klasser i friminuttene. På toppen av dette er skolebussene helt «stappet».

Hver elev har gjerne en eller to nærkontakter, og nærkontaktene har gjerne en annen nærkontakt igjen. Noen elever har søsken som går på skolen eller i barnehage. De omgås helt andre personer enn det du gjør. Det samme gjelder foreldre. De er på jobb hvor de omgås mange kunder og kollegaer.

Dette gir oss et mye større nettverk enn vi hadde hatt dersom tiltakene hadde vært strengere. Nå har vi kommet til desember, og juleferien står for tur. Gi oss muligheten til å minimere antall nærkontakter ved å innføre strengere tiltak.

Vi trenger en tidligere juleferie. En juleferie sammen med besteforeldre, sammen med familien, slik julen handler om.

For øyeblikket er det flere og flere skoler som må i karantene på grunn av elever med smitte. Totalt i Norge er det over 36.000 mennesker som er, eller har vært smittet. På Askøy er det cirka 200 mennesker. Det høres kanskje lite ut med tanke på at det er flere millioner mennesker i Norge, men vi vet at viruset smitter lett, og det truer derfor julefreden.

Tenk på alle besteforeldrene som må feire jul alene, på alle søsknene som ikke kan dra hjem til jul.

Vi vil jo ha en så normal jul som mulig med hele familien. Vi burde avslutte skolen to uker før julaften. Kjære politikere, redd årets julefeiring.