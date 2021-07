For meg er Arna Bergens beste bydel

Jeg vil fortsette å kjempe for bydelen min, ikke murre om flytting eller utmelding.

Arna er en annerledes bydel, med fantastisk natur og blanding av bygd og by, skriver Geir Dale. Bildet viser gatemarked i Ytre Arna i 2016. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Geir Steinar Dale Bystyrerep. Ap og leder i Utvalg for miljø og byutvikling

Tore Landmark (FNB) kommer med krass kritikk i BT og hevder at utviklingen i Arna gjør at han får lyst til å flytte, eller at Arna skal løsrive seg.

Selv tenker jeg det er nydelig å bo øst for Ulriken. Arna er en annerledes bydel, med fantastisk natur og en unik blanding av by og bygd. Når dobbeltsporet jernbane snart kommer i drift, får vi et enda større fortrinn, og det er viktig at vi sammen jobber for å gjøre Arna enda bedre, for enda flere.

Som alle har vi våre utfordringer som vi må løse. Blant annet gjelder det at det har tatt for lang tid med områdeplanen, som gjør at noen viktige prosjekter, går for sakte. Samtidig tror jeg at de aller fleste som tenker seg ti år tilbake i tid, kan se en ganske sterk og positiv utvikling på flere områder for Arna.

Geir Steinar Dale (Ap) har liten sans for Tore Landmarks (FNB) «Brexit-løsning» med løsrivelse av Arna fra Bergen. Foto: Privat

Listen kunne vært lengre, men jeg tenker på Sætreparken, som har blitt en perle, Rambergesveien og veien til Reppardalen, kunstgresset på Arna Idrettspark. Det kommer ny ungdomsskole på Garnes og Ytre Arna skole pusses opp. Begge beholder sine svømmebasseng. Enhetstakst for buss og tog har vi også fått.

Fremover blir Storaneset en ny, fin bydel i bydelen. Arna beholder helsestasjonstilbudet i bydelen og snart åpner det ny park og kastfelt for friidretten.

Ja, Bjørnarhallen er forsinket, men den kommer og blir fantastisk. Det er også ordnet erstatningshall i bydelen, som kan tas i bruk til skolestart høsten 2022. Slik sikrer vi at aktivitetene ikke stopper opp, og i tiden frem til byggestart på Bjørnarhallen vil vi få en økt kapasitet i bydelen.

Det å ha «politisk omsut» for bydelen handler også om å sikre at ikke det blir satt i gang tiltak som er ødeleggende, som at ikke Unneland eller Espelandsmyrane skulle bli nedbygget av en ny godsterminal.

Vi skal ha store drømmer for bydelen vår, og jeg er utålmodig jeg også. Men man må peke på problemene. Løsningen kan ikke være å stikke av fra dem. Vi må ikke gå i den fellen at vi snakker ned bydelen vi alle er så glad i. Arna bydel trenger også at vi heier den frem.

Jeg er alltid skeptisk til politikere som legger frem en drøss med problemer uten å presentere en eneste realistisk løsning. La oss heller jobbe sammen for Arna. Det fortjener de som bor i bydelen vår.