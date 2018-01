Vestlandet er meiningslaust utan Rogaland og Møre og Romsdal.

Fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland vil ha namnet Vestlandet på det nye storfylket, og har avvist alle innvendingar frå dei andre som bur i landsdelen Vestlandet.

Det vitnar om total mangel på kunnskap og innsikt i det dei driv med.

I sin dumskap ser dei ikkje at dette namnet er heilt meiningslaust på det nye fylket. Vi anar også ein snev av politisk stormannsgalskap.

Klart det er gildt å vere ordførar i ein landsdel.

Administrasjonssenteret i det nye fylket vert Bergen, slik det var for 250 år sidan. Då kan ein like godt kalle det Hordaland, eller ta i bruk att det gamle namnet Bergenhus. I 1763 vart Nordre Bergenhus amt skilt frå Bergenhus, og i 1918 fekk vi namnet Sogn og Fjordane. No skal vi altså tilbake. Det kallar dei utvikling.

For Sogn og Fjordane er avvikling det rette ordet.

Det er heilt ubegripeleg at fylkesordførar Jenny Følling (Sp) og fylkestinget i Sogn og Fjordane har jobba knallhardt for å få dette gjennomført.

Fylkesordførarane i Rogaland og Møre og Romsdal vil no prøve å få omgjort dette forslaget, men det vert ikkje lett. Eit gammalt ordtak seier: Mot dumskap kjempar sjølv gudar forgjeves. Her kan vi tilføye: Særleg når dumskapen sit hjå makthavarane.

Skal fylket heite Vestlandet må også dei to andre bli med, og det har dei vel ingen planar om. Vi får håpe Stortinget tek omsyn til vestlendingane som bur i Rogaland og Møre og Romsdal og ikkje vedtek dette meiningslause namnet, men sjansen for det er vel heller liten.

Stortinget og regjeringa har ikkje utmerka seg med særleg kunnskap om landet dei skal styra.