Det kan umulig være Erna Solbergs feil at Hordaland fylkeskommune svikter Bergen og prosjektet i Sentralbadet.

BT-kommentator Frode Bjerkestrands oppsummering av kulturåret i Bergen var mollstemte greier.

Det var ikke mange lyspunkter å spore. Ta for eksempel den store nyheten om at regjeringen ville bidra med 230 millioner kroner til nytt storslått scenekunsthus i Sentralbadet. Frode Bjerkestrands respons? «Hun burde blitt møtt med bastant skepsis og ny kravliste.»

Krav, krav, krav. Særlig sjarmerende er det ikke. Men enda verre: Det er ikke særlig logisk.

Følg resonnementet mitt:

A. Regjeringen mottar en forespørsel fra Bergen kommune om å dekke 1/3 av utgiftene til nytt scenekunsthus i Sentralbadet. Bergen kommune sier de selv skal bidra med 1/3, og forutsetter at Hordaland fylke gjør det samme. Med andre ord: Et godt, gammeldags – og helt rimelig – spleiselag.

B. Regjeringen innfrir ønsket til det maksimale. Erna Solberg lover å bidra med 1/3 av prisen, akkurat slik Bergen kommune ønsket.

C. Fylkeskommunen svikter Bergen fullstendig noen måneder senere. De klarer (i kjent stil) ikke å innfri sine kulturpolitiske forpliktelser overfor byen som utgjør over halve Hordaland i befolkning. Etter Bjerkestrands logikk skal regjeringen ha skylden for dette. Det er plutselig regjeringen som er en «upålitelig spiller». Det er altså regjeringen som skulle forutse at fylkeskommunen prioriterer så hinsides dårlig som de gjør.

Det får nesten være grenser for hva en regjering skal bære ansvaret for.

Riktignok er det lenge siden Hordaland fylkeskommune gjorde noe som varmet hjerter i Bergen. Folk har etter hvert blitt vant til at fylkeskommunen legger ned byens tradisjonsbærende skoler, truer med å frata byens elever det frie skolevalget eller øker kollektivprisene for å subsidiere transporttilbudet alle andre plasser enn i Bergen.

Men la det være tindrende klart: Hordaland fylkeskommune har selvsagt anledning til å kunne bidra til en ny kulturscene i Bergen. Det bør man faktisk kunne forvente av et forvaltningsnivå som har et tungt kulturpolitisk ansvar. Trang økonomi til tross: Det handler enkelt og greit om et totalt fravær av politisk vilje til å få det til.

Det rødgrønne flertallet i fylkeskommunen må bære ansvaret for at prosjektet i Sentralbadet står på utrygg grunn. Ikke kulturminister Linda Hofstad Helleland eller Erna Solberg. De stilte faktisk opp da de ble spurt om å bidra.