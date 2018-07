Mediene i Bergen skaper et felles fiendebilde, der cruiseturisme og bobilturisme fremstår som fiende nummer én.

I sommer har lokalmediene stadig oftere publisert kritiske artikler om mengden turister i Bergen. I begynnelsen syntes jeg dette var litt koselig. Jeg tenkte at dette var indirekte selvskryt der vi lot som vi var plaget, mens vi egentlig syntes det var gøy at så mange ville besøke oss. Og kan hende det var slik det begynte, men i det siste har debatten tatt en uheldig utvikling.

Avisene angriper nå turister med en argumentasjon som minner ubehagelig mye om Trump og andre høyrepopulister.

Som alltid når man skal ta et oppgjør med populisme, må vi begynne med de harde fakta. Det er ikke så mange turister i Norge. Norge har færre turister enn Danmark. Færre enn Belgia og Bulgaria. Færre enn Irland (ifølge UNWTOs rapport fra 2017). Bergen har ikke engang spesielt mange cruiseturister.

Bergen er rangert som nummer 46 av verdens cruisehavner, bak for eksempel Tallinn og Rostock-Warnemünde. Ved å fordreie fakta skaper man dermed falske premisser for debatten.

Vi kan ikke sammenlikne Bergen med Barcelona og Dubrovnik.

Mediene i Bergen skaper et felles fiendebilde, der cruiseturisme og bobilturisme fremstår som fiende nummer én. All turisme påvirker i mer eller mindre grad reisemålet. Dette gjelder til og med ferieformer som høykulturelle personer foretrekker.

Drar man til Italia for å drikke naturvin, er man også en turist. Da presser man også de lokale ut fra hjemmene sine og gir dem insentiver til å satse på ting som turister må ha. Noens idylliske hjemsted blir omgjort til et mylder av overprisede vinbutikker, turistrestauranter og ostesmakerier.

Det er fristende å la cruiseturister og bobilturister ta støyten, slik at alle andre kan feriere med god samvittighet – vi er jo ikke så ille som de som okkuperer rasteplasser eller myldrer omkring på Bryggen.

Men det finnes ikke et åpenbart skille mellom god og ond turisme.

Det hele kulminerte 13. juli. BT-kommentator Ingebjørn Bleidvin skriver en hyllest av allemannsretten, men ender opp i menneskebeskrivelser som ellers kun benyttes av de aller mest mørkebrune deler av samfunnet. For eksempel skriver han at cruiseskipene er reiselivets brunsnegler, mens utenlandske bobiler beskrives som pinnekjøttfett i avløpet.

Hvorfor omtaler BT turister på en slik umenneskelig måte? Norske så vel som utenlandske bobilturister bør føle seg såret av en slik beskrivelse. Og hva skjedde dessuten med hyllesten av allemannsretten?

Er ikke prinsippet bak allemannsretten at alle skal kunne bruke naturen gratis, eller er det bare høykulturelle fjellturister dette prinsippet gjelder for? Her ser vi nøyaktig de samme mønstrene som høyrepopulismen bruker om muslimer.

Trump og co. påstår at vesten oversvømmes av muslimske terrorister, men fakta viser noe annet. Mediene i Bergen påstår at vi oversvømmes av turister, men fakta viser noe annet.

Trump og co. skaper et kunstig skille mellom oss og dem. Mediene i Bergen gjør det samme mellom oss nordmenn og turister. Trump og co. mener dette er en kamp mellom gode og onde. Mediene i Bergen fremstiller cruiseturisme og bobilturisme ensidig negativt.

Trump og co. vrir og vender på grunnleggende prinsipper om menneskerettigheter for å styrke egen sak. Mediene i Bergen vrir og vender på grunnleggende prinsipper om bruk av naturen for å styrke egen sak.

Trump og co. prøver å unngå å beskrive muslimer på menneskelige måter. Mediene i Bergen beskriver cruiseturister som brunsnegler.

Trump ville aldri publisert slik kritikk av seg selv. Men jeg har mer forhåpninger til Bergens Tidende.