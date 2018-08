For mange unge er tanken om å eie egen bolig en fjern drøm.

Boligmarkedet i Norge står overfor store utfordringer. Vi har et skattesystem som kraftig favoriserer boligeiere. For mange unge er bare tanken om å eie egen bolig en fjern drøm.

Derfor foreslår AUF i Hordaland fire klare endringer til dagens system.

For det første må rentefradraget på sikt avvikles. Fradraget fører til at folk tar opp altfor store lån og at det overinvesteres i bolig.

Staten subsidierer boligeiere med titalls milliarder kroner i året, som kun fører til økte boligpriser og hjelper overhodet ikke unge inn på boligmarkedet. Derimot fungerer ordningen som en ekstra bonus for dem som allerede har en fot innenfor.

For det andre må vi øke likningsverdien på sekundærboliger fra dagens 90 prosent av markedsverdi til den totale verdien. Det blir helt feil at staten skal gi store fradrag i skatten til bolighaier og spekulanter som bidrar til å presse opp prisene for vanlige folk. I tillegg vil dette kunne føre til at pengene investeres i prosjekter som gir samfunnsøkonomisk vekst.

For det tredje må vi lytte til OECD og innføre nasjonal eiendomsskatt i Norge. Inntektene skal fremdeles tilfalle kommunene, som selv kan bestemme lokale modifikasjoner og justeringer.

Med et høyt bunnfradrag kan skatten ha en sosial og omfordelende profil der de som har mest også bidrar mest.

For det fjerde må vi erkjenne at BSU-ordningen ikke fungerer slik den skal. Scheel-utvalget foreslo i sin rapport å avvikle hele ordningen, og det er ikke tilfeldig.

Privat

Seks av ti førstegangskjøpere beholder i dag BSU etter boligkjøp. Over 40 prosent av fradragskronene går til personer som allerede eier egen bolig. I tillegg vet man at det er personer fra sterkt økonomisk stilte familier som har mest utbytte av dagens ordning. BSU fungerer altså i praksis som en overføring fra dem som har lite til dem som har mye.

Arbeiderpartiet har siden andre verdenskrig vært pådriveren og garantisten for at også middelklassen skal ha mulighet til å eie egen bolig. Det vil vi i AUF at moderpartiet vårt også i fremtiden skal være. Men da er det på tide å endre systemet slik at de som står utenfor kommer inn. Slik sikrer vi et trygt og stabilt boligmarked også de neste tiårene.