Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene om et dårlig arbeidsmiljø på krisesenteret i Bergen.

At vi på nytt blir beskyldt for å ha et dårlig arbeidsmiljø på Krisesenteret for Bergen og omegn (KS), kom ikke som noen overraskelse på oss. Både i 2010 og 2016 kom varslene om dårlig arbeidsmiljø i forbindelse med at vi sto overfor tildeling av kontrakt og forlengelse av kontrakt for videre drift av KS med Bergen kommune.

Det samme skjer nå, når vi er i forhandlinger med Bergen kommune om å drive videre, men i en annen og ny driftsform. Det som virker påfallende, er at i periodene mellom slike avgjørelser, så er det visst ikke noe i veien med arbeidsmiljøet på KS. Det som også kan legges til, er at flere av dem som nå varsler, er tidligere ansatte som ønsket å fortsette arbeidet sitt ved KS, men som av forskjellige årsaker ikke fikk forlenget arbeidskontraktene sine. En av varslerne sluttet ved KS så langt tilbake som i 2016. Vi føler dermed at vi er utsatt for krefter som ikke vil KS vel.

BT har gått tungt inn i saken med oppslag over flere dager. Det som har vært essensen i de første artiklene, står i en generell leder om varsling i BT 07. august. Det står bl.a.:

«Forsvarlighetskravet springer ut av lojalitetsplikten som gjelder i alle arbeidsforhold. Kritikken bør komme i en form som gir ledelsen rom for å ordne opp, og må ha et saklig grunnlag. Det er ikke noe urimelig minstekrav.» Varslerne har gått direkte til eksterne etater, ting som påpekes er ikke forelagt KS.

«Selv om varslerne skal beskyttes, er det naivt å tro at alle som kritiserer egen ledelse har edle hensikter.» Hensiktene for varslerne er etter vår mening å avverge at KS får fornyet kontrakten med Bergen kommune.

«Å tro på varslerne må heller ikke overskygge viktigheten av at dem som varsles mot blir ivaretatt.» BT har i oppslagene sine valgt en ensidig fremstilling av arbeidsmiljøet på KS.

«Målet må være at varslersaker løses med minst mulig byråkrati.» Har BT vært kritiske nok i spørsmålet om fremgangsmåte i forbindelse med varslingen?

Et av punktene som blir tatt opp, er driftsformen på KS. Denne er nå under endring. Krisesenteret for Bergen og omegn er driftet som enhver annen virksomhet med et styre, daglig leder og ansatte. Driften av virksomheten styres av daglig leder og styret. Ansattavtalene er fremforhandlet mellom Fagforbundet og Virke i forbindelse med kontraktsinngåelsen i 2010.

Angående sikkerheten, vet vi som ansatte på KS at vi har en jobb som det i utgangspunktet kan være knyttet risiko til. Vi får kursing og opplæring i å takle situasjoner som kan oppstå. Vi har tilbud om debrifing i etterkant hvis situasjoner har blitt opplevd vanskelige. Vi føler oss trygge på jobb.

Når det gjelder den fysiske sikringen, har det skjedd mye siden den ene av varslerne sluttet i 2015. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig, også i samråd med politiet. Det blir påpekt at det har vært innbrudd på KS. En vinningsforbryter tok seg inn. Det er selvsagt sterkt beklagelig at dette kunne skje. Det skjedde i forbindelse med at Bergen kommune utførte malerarbeid på huset, og at stillas sto montert utenfor. Dette kan skje hvor som helst, og det var en tilfeldighet at det rammet KS.

Den alvorligste påstanden er likevel den om at KS er en arbeidsplass hvor det foregår mobbing og trakassering av både beboer og ansatte. Vi opplever at KS er en arbeidsplass med stor takhøyde og et godt og ivaretakende arbeidsmiljø. Ansatte har en god tone seg imellom og støtter hverandre i en til tider krevende hverdag. Vi har tillitsvalgte, verneombud og en daglig leder som alltid tar seg tid til en samtale dersom vi ber om det. Men vi vet også at et lite antall ansatte gjennom flere år har uttrykt misnøye med KS som arbeidsplass, uten selv å ta konsekvensen av det. Den enkelte sin misnøye blir dermed KS sitt ansvar, nå også utad.

At vi skal mobbe beboerne våre, ser vi på som en uhyrlig påstand uten snev av sannhet. Det er også det stikk motsatte av oppgaven vår som ansatte på KS. Vi opplever det som kritikkverdig av BT å videreformidle en slik påstand.

En av våre nåværende beboere har uttalt tydelig at dersom hun hadde lest artikkelen i BT før hun kom til oss, så ville hun ha vegret seg for å kontakte oss. Det blir konsekvensen av den type oppslag som BT kjører.

KS har en 3-skiftordning. KS har fagkompetanse både når det gjelder kvinner, menn og barn, denne kompetansen er i stor grad knyttet til dagtid.

Miljøarbeidere som stort sett dekker kveld/natt, har en bredt sammensatt yrkesbakgrunn bl.a. tilknyttet skole, helsevesen, Nav og rusomsorg. I forbindelse med alle vaktskifter blir all viktig info om beboere gitt fra avtroppende til påtroppende vakt. Vi har ajourførte journaler på samtlige beboere, som alle kan lese seg opp på.

BT mener også at det er stor gjennomtrekk av ansatte med fagkompetanse på KS. Gjennomtrekken her er vel heller ikke større enn på andre arbeidsplasser. Å jobbe med mennesker i krise, kan være tungt. At noen derfor ønsker å jobbe med andre ting, er derfor ikke rart. Vi har også hatt ansatte som har sluttet på grunn av usikkerheten knyttet opp mot fortsatt drift av KS etter 31. august.

Den daglige driften har vi som tidligere nevnt, ingen innvirkning på. Det vi vet, er at vi som ansatte stadig deltar på obligatoriske kveldskurs og helgesamlinger med eksterne foredragsholdere. Vi blir drillet på kontroll, orden og sikkerhet. Vi diskuterer faglige spørsmål, vi får støtte, bekreftelse og en god opplæring.

Vi er, med andre ord, svært stolte av og glade i arbeidsplassen vår!